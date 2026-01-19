Любовний гороскоп на тиждень 19-25 січня 2026 — кому пощастить у коханні

Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

З 19 січня розпочався сезон Водолія, який запускає потужну хвилю енергії оновлення. Вона зачепить сферу кохання п'ятьох знаків Зодіаку. На цих щасливчиків чекає період свободи, щирості та сміливих почуттів. Це тиждень, коли любов дарує крила.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому з представників зодіакального кола чекати на велику удачу в коханні з 19 по 25 січня.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким щаститиме у коханні

Лев

Вже з початку тижня ви відчуєте легкість у стосунках та готовність до змін. Це сприятливий час для відновлення емоційного зв'язку та планування майбутнього. Астрологи радять: щоб повернути відчуття закоханості, проведіть із другою половинкою якісний час разом. Спільна поїздка, хобі або щира розмова здатні знову запалити вогонь. Не менше щаститиме самотнім Левам. Цей період активізує знайомства, побачення та несподівані симпатії. Довіряйте відчуттям.

Овен

З 20 січня у вашому любовному житті настає період щирих розмов. Ви стаєте відкритішими до обговорення мрій, планів і почуттів. Готовність слухати кохану людину допоможуть зблизитися ще більше. Для тих, хто без пари, тиждень обіцяє активне соціальне життя: запрошення, зустрічі, нові знайомства. Особливо високі шанси, що дружні стосунки раптово переростуть у романтичні.

Терези

На цьому тижні високі шанси перейти на новий рівень стосунків. Цей період особливо сприятливий для важливих рішень, спільних планів, серйозних розмов. Самотнім Терезам астрологи радять зараз бути рішучими. Ви чітко усвідомлюєте, чого хочете від майбутньої другої половинки, і саме це можу притягнути правильну людину.

Діва

Ви давно відчували, що у стосунках назрівають зміни, але не могли зрозуміти, з чого почати. Цей тиждень допоможе розставити все на свої місця. Інтуїція стає вашим головним орієнтиром, особливо коли мова йде про складні або замовчувані теми. Якщо ви тільки починаєте нові стосунки або знову відкриваєте серце для кохання, цей період сприяє знайомствам і усвідомленим рішенням. Прислухайтеся до себе і не ігноруйте власні почуття.

Скорпіон

Для Скорпіонів у стосунках цей тиждень стане часом позитивних змін, ніжних жестів і спокійних розмов. Ви отримуєте поштовх не просто мріяти, а діяти. Якщо ви самотні, цей час допоможе знову повірити в любов або знайти задоволення у власному житті. Особливо важливим днем для кожного представника цього знаку стане 25 січня.

Також пропонуємо інші цікаві прогнози астрологів

Кому зі знаків Зодіаку особливо пощастить із грошима на цьому тижні.

Який день на цьому тижні принесе вам найбільше щастя за знаком Зодіаку.

Який обрати колір у 2026 році, щоб удача супроводжувала вас в усіх важливих справах.

Хто попрощається із проблемами вже у січні.

Яким знакам Зодіаку цей рік принесе випробування на міцність.