Які знаки Зодіаку стануть магнітом для удачі до кінця січня 2026 — гороскоп

Останній тиждень січня 2026 року несе потужний енергетичний зсув, який астрологи вже називають одним із найважливіших моментів року для трьох знаків Зодіаку. Це час, коли удача починає працювати не через очікування, а через внутрішню готовність до змін.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, які знаки Зодіаку опиняться на хвилі шаленої удачі на цьому тижні з 26 січня по 1 лютого.

Лев

На цьому тижні удача стане вашим вірним супутником завдяки Нептуну, який 26 січня входить у знак Овна. Ви можете відчути внутрішній імпульс діяти сміливіше. Це найкращий час, щоб переглянути свої цілі та плани на майбутнє. Астрологи радять вам поміркувати над тим, чого ви насправді хочете та де ви раніше себе недооцінювали.

Близнюки

Особливу удачу на цьому тижні вам дарує скупчення планет у повітряному знаку Водолія. З'явиться внутрішня рішучість реалізовувати ідеї, шукати нові контакти та пропозиції. А найсприятливішим днем для вас стане 27 січня — з'єднання Меркурія та Венери відкриває двері для приємних новин, вигідних пропозицій і фінансових можливостей.

Овен

Цей період створений для оновлення і сміливого вибору. Саме зараз формується простір для майбутніх успіхів. Напружене, але продуктивне поєднання Марса і Плутона 27 січня може зруйнувати старі плани, щоб показати справжній напрямок руху. Можливі раптові рішення, несподівані пропозиції або завершення важливого етапу. Астрологи радять не триматися за минуле — ні за людей, ні за ідеї, які вже втратили актуальність.

