Счастье вот-вот постучится в двери трех знаков Зодиака — кто они

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 21:43
Какие знаки Зодиака станут магнитом для удачи до конца января 2026 — гороскоп
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Последняя неделя января 2026 года несет мощный энергетический сдвиг, который астрологи уже называют одним из самых важных моментов года для трех знаков Зодиака. Это время, когда удача начинает работать не через ожидание, а через внутреннюю готовность к переменам.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какие знаки Зодиака окажутся на волне безумной удачи на этой неделе с 26 января по 1 февраля.

Лев

На этой неделе удача станет вашим верным спутником благодаря Нептуну, который 26 января входит в знак Овна. Вы можете почувствовать внутренний импульс действовать смелее. Это лучшее время, чтобы пересмотреть свои цели и планы на будущее. Астрологи советуют вам поразмышлять над тем, чего вы на самом деле хотите и где вы раньше себя недооценивали.

Близнецы

Особую удачу на этой неделе вам дарит скопление планет в воздушном знаке Водолея. Появится внутренняя решимость реализовывать идеи, искать новые контакты и предложения. А самым благоприятным днем для вас станет 27 января — соединение Меркурия и Венеры открывает двери для приятных новостей, выгодных предложений и финансовых возможностей.

Овен

Этот период создан для обновления и смелого выбора. Именно сейчас формируется пространство для будущих успехов. Напряженное, но продуктивное соединение Марса и Плутона 27 января может разрушить старые планы, чтобы показать истинное направление движения. Возможны внезапные решения, неожиданные предложения или завершение важного этапа. Астрологи советуют не держаться за прошлое — ни за людей, ни за идеи, которые уже потеряли актуальность.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
