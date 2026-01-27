Видео
Видео

Романтический сюрприз ждет пять знаков Зодиака уже скоро

Романтический сюрприз ждет пять знаков Зодиака уже скоро

Дата публикации 27 января 2026 10:53
Каким знакам Зодиака ждать романтический сюрприз до конца недели — гороскоп
Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Настоящее романтическое чудо ждет пять знаков Зодиака уже на этой неделе с 26 января по 1 февраля. По прогнозу астрологов, Вселенная готовит счастливчикам неожиданные приятные сюрпризы в отношениях, а также новые возможности для тех, кто мечтает об искренней любви.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому на этой неделе стоит ожидать романтический подарок.

Читайте также:
Весы

С 26 января Нептун перешел в знак Овна, поэтому его неукротимая огненная энергия приносит в вашу жизнь романтику, но в то же время призывает быть осторожными. Если вы уже в отношениях, важно определить свои границы и говорить о проблемах откровенно. Это сблизит вас с любимым человеком и подарит гармонию. Для одиноких эта неделя станет особенно магической, ведь есть все шансы познакомиться с человеком, который пленит ваше сердце.

Стрелец

Нептун в Овне принесет в вашу любовную сферу новые краски. Тем, кто в отношениях, неделя подарит приятные моменты, в которых хочется остаться навсегда, искренние разговоры и признания. Если вы одиноки, это идеальное время для того, чтобы сформировать четкое представление об отношениях и вашем идеальном партнере. Некоторые Стрельцы могут почувствовать, что уже нашли "того единственного" человека.

Лев

27 января Меркурий объединяется с Венерой в Водолее. Такой астрологический аспект обещает усилить вашу связь со второй половинкой. Поэтому, неделя станет особенно благоприятной для планирования совместного будущего. Уделите время откровенным разговорам о совместной жизни и планах. Одинокие могут получить множество предложений и приглашений, поэтому это время благоприятно для новых романтических приключений. Будьте открыты к общению и не стесняйтесь делать первый шаг.

Близнецы

С 28 января сочетание Марса и Плутона в Водолее принесет мощную энергию перемен в вашу любовную жизнь. События будут развиваться не по плану, но именно это и принесет что-то особенное. Вы можете получить сообщение, признание или приглашение, которое заставит посмотреть на человека рядом совсем по-другому. Если вы в отношениях, возможен момент искреннего разговора, после которого исчезнут сомнения и напряжение. Это удачное время, чтобы говорить о чувствах прямо.

Рыбы

30 января Меркурий в Водолее создаст гармоничную связь с Юпитером в Раке, что позволит вам строить смелые планы на будущее. Вы сможете открыть свои чувства и сказать то, что раньше держали в себе. Это время для развития здоровых и серьезных отношений или для новых важных знакомств. Слушайте свою интуицию и будьте готовы к новым чувствам.

гороскоп прогнозы Астрология романтика знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
