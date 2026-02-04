Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Февраль 2026 принесет достаток и процветание этим знакам Зодиака

Февраль 2026 принесет достаток и процветание этим знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 13:24
Каким знакам Зодиака февраль 2026 принесет достаток и процветание — гороскоп
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Благодаря благоприятному расположению планет февраль 2026 года для четырех знаков Зодиака обещает стать месяцем удачи, финансового роста и личного процветания.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому же из представителей зодиакального круга первый месяц зимы сулит счастливые события.

Реклама
Читайте также:
Водолей

Именно с февраля благодаря транзиту Марса в вашем знаке для вас начинается двухлетний цикл действий и достижений. А сочетание Марса и Венеры в этот период помогут вам привлекать финансовую удачу. Это будет особенно благоприятное время для увеличения доходов и налаживания связей. Также астрологи отмечают, что мощным стартом для изменений и обновления лично для вас станет 17 февраля, когда произойдет солнечное затмение в вашем знаке.

Рыбы

Февраль для вас станет месяцем личного и материального процветания, когда можно закладывать основы на будущее. После трехлетнего транзита Сатурна через ваш знак, вы наконец сможете почувствовать облегчение, уверенность и силу. С 13 февраля Сатурн переходит в ваш второй дом денег, открывая новые перспективы. Венера и Меркурий в вашем знаке с 10 февраля будут способствовать новым интересным знакомствам.

Козерог

Первый зимний месяц станет временем финансовых достижений и стабильности. С 13 февраля Сатурн покидает ваш четвертый дом семьи, дома и переходит в пятый дом любви, детей и дружеских отношений. Это сместит фокус на личную жизнь и важные для вас отношения. Марс и Венера во втором доме денег будут способствовать финансовому росту и повышению самооценки. А солнечное затмение во втором доме откроет возможности для повышения доходов.

Рак

Февраль для вас — месяц финансового достатка и развития. Процветание и удача будут сопровождать вас благодаря транзиту Юпитера через первый дом личности. В начале месяца Марс и Венера в восьмом доме будут способствовать увеличению доходов. Когда Венера перейдет в девятый дом, то откроет перспективы путешествий, обучения или знакомств. Новолуние во втором доме и солнечное затмение в восьмом доме 17 февраля обратят ваше внимание на деньги.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Каким знакам Зодиака особенно будет везти с деньгами в первую неделю февраля 2026.

Кто из знаков Зодиака осуществит мечту до конца этой недели 2-8 февраля.

Каким знакам Зодиака следует готовиться к изменениям в семейной жизни в первый месяц зимы.

Кому февраль принесет судьбоносные события.

гороскоп прогнозы февраль Астрология знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации