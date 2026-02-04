Каким знакам Зодиака февраль 2026 принесет достаток и процветание — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Благодаря благоприятному расположению планет февраль 2026 года для четырех знаков Зодиака обещает стать месяцем удачи, финансового роста и личного процветания.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому же из представителей зодиакального круга первый месяц зимы сулит счастливые события.

Водолей

Именно с февраля благодаря транзиту Марса в вашем знаке для вас начинается двухлетний цикл действий и достижений. А сочетание Марса и Венеры в этот период помогут вам привлекать финансовую удачу. Это будет особенно благоприятное время для увеличения доходов и налаживания связей. Также астрологи отмечают, что мощным стартом для изменений и обновления лично для вас станет 17 февраля, когда произойдет солнечное затмение в вашем знаке.

Рыбы

Февраль для вас станет месяцем личного и материального процветания, когда можно закладывать основы на будущее. После трехлетнего транзита Сатурна через ваш знак, вы наконец сможете почувствовать облегчение, уверенность и силу. С 13 февраля Сатурн переходит в ваш второй дом денег, открывая новые перспективы. Венера и Меркурий в вашем знаке с 10 февраля будут способствовать новым интересным знакомствам.

Козерог

Первый зимний месяц станет временем финансовых достижений и стабильности. С 13 февраля Сатурн покидает ваш четвертый дом семьи, дома и переходит в пятый дом любви, детей и дружеских отношений. Это сместит фокус на личную жизнь и важные для вас отношения. Марс и Венера во втором доме денег будут способствовать финансовому росту и повышению самооценки. А солнечное затмение во втором доме откроет возможности для повышения доходов.

Рак

Февраль для вас — месяц финансового достатка и развития. Процветание и удача будут сопровождать вас благодаря транзиту Юпитера через первый дом личности. В начале месяца Марс и Венера в восьмом доме будут способствовать увеличению доходов. Когда Венера перейдет в девятый дом, то откроет перспективы путешествий, обучения или знакомств. Новолуние во втором доме и солнечное затмение в восьмом доме 17 февраля обратят ваше внимание на деньги.

