Яким знакам Зодіаку лютий 2026 принесе достаток і процвітання — гороскоп

Завдяки сприятливому розташуванню планет лютий 2026 року для чотирьох знаків Зодіаку обіцяє стати місяцем удачі, фінансового зростання та особистого процвітання.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому ж з представників зодіакального кола перший місяць зими обіцяє щасливі події.

Водолій

Саме з лютого завдяки транзиту Марса у вашому знаку для вас починається дворічний цикл дій і досягнень. А поєднання Марса та Венери у цей період допоможуть вам залучати фінансову удачу. Це буде особливо сприятливий час для збільшення доходів та налагодження зв'язків. Також астрологи зазначають, що потужним стартом для змін і оновлення особисто для вас стане 17 лютого, коли відбудеться сонячне затемнення у вашому знаку.

Риби

Лютий для вас стане місяцем особистого та матеріального процвітання, коли можна закладати основи на майбутнє. Після трирічного транзиту Сатурна через ваш знак, ви нарешті зможете відчути полегшення, впевненість та силу. З 13 лютого Сатурн переходить у ваш другий дім грошей, відкриваючи нові перспективи. Венера та Меркурій у вашому знаку з 10 лютого сприятимуть новим цікавим знайомствам.

Козеріг

Перший зимовий місяць стане часом фінансових здобутків та стабільності. З 13 лютого Сатурн залишає ваш четвертий дім родини, дому і переходить у п'ятий дім любові, дітей та дружніх стосунків. Це змістить фокус на особисте життя та важливі для вас стосунки. Марс і Венера у другому домі грошей сприятимуть фінансовому зростанню та підвищенню самооцінки. А сонячне затемнення у другому домі відкриє можливості для підвищення доходів.

Рак

Лютий для вас — місяць фінансового достатку та розвитку. Процвітання та удача супроводжуватимуть вас завдяки транзиту Юпітера через перший дім особистості. На початку місяця Марс і Венера у восьмому домі сприятимуть збільшенню доходів. Коли Венера перейде у дев'ятий дім, то відкриє перспективи подорожей, навчання або знайомств. Новий місяць у другому домі та сонячне затемнення у восьмому домі 17 лютого звернуть вашу увагу на гроші.



