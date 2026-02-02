Який знак Зодіаку здійснить заповітну мрію у перший тиждень лютого 2026

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Перший тиждень лютого несе особливу енергію. Місяць почався з повні у знаку Лева, який підсвітив теми самореалізації, творчості та стосунків. З 3 лютого Уран завершує період ретроградного руху, а Меркурій переходить у Риби, загострюючи інтуїцію та відкриваючи шлях до доленосних змін. Як прогнозують астрологи, один зі знаків Зодіаку опиниться у точці, де мрії мають шанс на реалізацію. Всесвіт ніби підштовхуватиме до правильного вибору.

Хто ж з представників зодіакального кола нарешті втілить мрії у життя у період з 2 по 8 лютого, дізнавайтесь далі у статті Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Знак Зодіаку, який здійснить заповітні мрії

Перший лютневий тиждень може стати моментом здійснення давньої мрії для Риб. Планетарні впливи активують вашу інтуїцію. У цей період внутрішній голос здатен підказати вірний напрямок.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

За словами астрологів, з 2 по 8 лютого на вас може чекати важлива новина, щира розмова, примирення або рішення, яке принесе внутрішній спокій. Це може стосуватися особистого життя, внутрішнього зцілення або рішення, що давно назріває.

Астрологи радять не поспішати, але й не ігнорувати знаки долі. У цей час навіть випадкова подія або фраза можуть стати ключем до виконання бажання. Дозвольте собі довіритись обставинам.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Хто зі знаків Зодіаку зможе примножити статки у перший тиждень лютого.

Кому Всесвіт пошле доленосні події у лютому.

Які знаки Зодіаку зустрінуть важливі зміни у сімейному житті.

Як знакам Зодіаку побороти стрес та втому в останній місяць зими.