Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Кохання поруч — три знаки Зодіаку забудуть про самотність у лютому

Кохання поруч — три знаки Зодіаку забудуть про самотність у лютому

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 15:45
Любовний гороскоп на лютий 2026 — які знаки Зодіаку забудуть про самотність
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Для деяких знаків Зодіаку лютий стане місяцем романтики та доленосних зустрічей. Як кажуть астрологи, саме цього періоду енергія планет сприятиме початку любовних історій. Це шанс переглянути своє ставлення до почуттів, відпустити минулі розчарування та дозволити собі кохання.

Кому ж з самотніх представників зодіакального кола судилося знайти особливу людину у лютому, Новини.LIVE ділиться з вами прогнозом астрологів.

Реклама
Читайте також:
Телець

Цього місяця Всесвіт підсилить ваші магнетизм та привабливість. На вас у лютому може чекати цікаве знайомство, яке станеться через друзів або знайомих на заході. Тож, щоб не проґавити свій шанс, варто частіше виходити у світ. Не бійтеся проявляти ініціативу. Ваша щирість притягуватиме цікавих людей.

Лев

Лютий для вас буде особливо яскравим та багатим на теплі почуття. Ви можете опинитися в центрі уваги та несподівано зустріти людину, яка зачарує своєю харизмою. Нові знайомства можуть мати глибокий емоційний підтекст. Йдеться не лише про легкий флірт, а й про можливість створити справжній союз. Астрологи радять бути відкритими, щоб привернути до себе потрібну людину.

Діва

Для вас лютий стане місяцем внутрішніх змін. Ви нарешті зрозумієте, чого саме хочете від стосунків, і завдяки цьому притягнете до себе потрібну людину. Можливі знайомства, які почнуться з дружнього спілкування або професійної взаємодії, але з часом переростуть у щось більше. Дозвольте собі бути трохи спонтанними.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Яким знакам Зодіаку вдасться заробити додаткові гроші з 2 по 8 лютого. 

Хто здійснить мрію до кінця цього тижня.

Кому Всесвіт у лютому 2026 принесе достаток і процвітання.

Які знаки Зодіаку стикнуться з доленосними подіями в останній місяць зими.

Кому лютий принесе серйозні зміни в сімейне життя.

гороскоп прогнози лютий Астрологія знаки Зодіаку кохання
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації