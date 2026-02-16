Які знаки Зодіаку здобудуть фінансовий успіх на цьому тижні, 16-22 лютого 2026

Гороскоп для шістьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Цей тиждень багатий на астрологічні події, які несуть потужну енергію змін. Вже 17 лютого відбудеться сонячне затемнення та молодик у Водолії. Для деяких знаків Зодіаку це стане точкою фінансового зростання. Період з 16 по 22 лютого сприятиме щасливчикам у сміливих рішеннях, пов'язаних із грошима.

Новини.LIVE розповідає, яким же знакам Зодіаку тиждень з 16 по 22 лютого принесе фінансовий успіх.

Телець

Ви нарешті зможете вибудувати фінансову стабільність. Можливі вигоди, додаткові виплати, підвищення зарплати. Особливо вдало складуться справи у тих, хто працює у сфері торгівлі, послуг або онлайн-проєктів. Не ігноруйте дрібні пропозиції, адже саме вони можуть принести несподіваний прибуток.

Лев

Ваші ідеї, які виникнуть на цьому тижні, можуть мати перспективу. Ймовірні вигідні угоди. Це сприятливий час для співбесід, можна сміливо просити підвищення або починати нову справу. Успіх залежатиме від вашої впевненості та сміливості.

Діва

Для вас період з 16 по 22 лютого — це час розумних рішень. Ви нарешті знайдете спосіб оптимізувати витрати та збільшити прибуток. Можливий дохід від старих проєктів або повернення боргу. Особливо пощастить тим, хто займається аналітикою, бухгалтерією або бізнесом.

Скорпіон

Ви отримаєте шанс суттєво покращити своє матеріальне становище. Можливі несподівані надходження, виграш, премія або вигідна угода. Цей тиждень сприятливий для запуску нових фінансових ідей. Якщо діятимете рішуче, гроші почнуть працювати на вас.

Козеріг

Для вас настає період стабільного зростання доходів. Ваші зусилля попередніх місяців почнуть приносити реальні плоди. Можливе підписання важливого договору або отримання довгострокового проєкту. Гарний час для інвестицій у розвиток і навчання.

Риби

На цьому тижні ви відчуєте, де криється вигода, і зможете скористатися унікальним шансом. Ймовірні додаткові доходи через творчість, хобі або онлайн-діяльність. Також можливі приємні подарунки або грошова допомога. Довіряйте внутрішньому голосу — він приведе вас до прибутку.

