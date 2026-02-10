Молодик 17 лютого 2026 — яким знакам Зодіаку чекати справжнього дива

Гороскоп для шістьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Молодий Місяць у Водолії, який супроводжуватиме сонячне затемнення, відкриє 17 лютого особливий енергетичний портал. Цей час може змінити життя багатьох. А для шести знаків Зодіаку, за словами астрологів, цей день стане початком нової щасливої глави.

Кого ж з представників зодіакального кола молодий Місяць 17 лютого змусить повірити у дива, дізнавайтесь у статті Новини.LIVE.

Водолій

Для вас молодик стане дійсно доленосним, адже пройде саме у вашому знаку. Ви отримаєте сильний імпульс у сфері кар'єри та самореалізації. Цей період допоможе вам зрозуміти, чого ви прагнете від життя та які реальні кроки ви можете вже зробити. Можливі важливі знайомства, пропозиції роботи або запуск власного проєкту.

Телець

Вам молодик готує позитивні зміни у сфері фінансів. Можливі несподівані грошові надходження, вигідні пропозиції або нові джерела доходу. Якщо ви давно думали про зміну роботи чи розвиток бізнесу, саме у момент молодого Місяця варто зробити перший крок. Також 17 лютого це чудовий час для планування великих покупок та інвестицій.

Близнюки

Молодий Місяць відкриє вам двері до нових знань, подорожей і перспектив. Можливі пропозиції навчання, співпраці або участі в цікавих проєктах. Ви отримаєте інформацію, яка може змінити ваші плани на майбутнє. Астрологи радять уважно прислухатися до знаків долі. Ви можете знайти свій справжній напрямок розвитку.

Лев

Молодий Місяць у Водолії стане для вас точкою змін у стосунках. Це може бути нове кохання, зміцнення існуючого союзу або важливе рішення щодо партнерства. Ви відчуєте, що поруч із вами з'являються люди, які щиро підтримують. Також можливі приємні події у професійній сфері. Хтось помітить ваші таланти і запропонує нові можливості.

Терези

З 17 лютого для вас починається період творчого підйому та внутрішньої гармонії. Ви можете відкрити у собі нові таланти або знайти заняття, яке приноситиме не лише задоволення, а й прибуток. Молодик сприятиме реалізації ідей, які ви довго відкладали. У коханні можливі приємні сюрпризи та романтичні події.

Риби

Молодик 17 лютого стане часом духовного і емоційного оновлення. Ви відчуєте приплив сил, натхнення та впевненості. Це чудовий час для роботи над собою, планування цілей і виконання мрій. Можливі важливі рішення, пов'язані з особистим життям або зміною способу життя. Молодий Місяць допоможе вам позбутися старих страхів і сміливо рухатися вперед.

