Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Новолуние 17 февраля заставит поверить в чудеса эти знаки Зодиака

Новолуние 17 февраля заставит поверить в чудеса эти знаки Зодиака

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 13:01
Новолуние 17 февраля 2026 — каким знакам Зодиака ждать настоящего чуда
Гороскоп для шести знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Молодая Луна в Водолее, которая будет сопровождать солнечное затмение, откроет 17 февраля особый энергетический портал. Это время может изменить жизнь многих. А для шести знаков Зодиака, по словам астрологов, этот день станет началом новой счастливой главы.

Кого же из представителей зодиакального круга молодая Луна 17 февраля заставит поверить в чудеса, узнавайте в статье Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Водолей

Для вас новолуние станет действительно судьбоносным, ведь пройдет именно в вашем знаке. Вы получите сильный импульс в сфере карьеры и самореализации. Этот период поможет вам понять, чего вы хотите от жизни и какие реальные шаги вы можете уже сделать. Возможны важные знакомства, предложения работы или запуск собственного проекта.

Телец

Вам новолуние готовит позитивные изменения в сфере финансов. Возможны неожиданные денежные поступления, выгодные предложения или новые источники дохода. Если вы давно думали о смене работы или развитии бизнеса, именно в момент новолуния стоит сделать первый шаг. Также 17 февраля это отличное время для планирования крупных покупок и инвестиций.

Близнецы

Молодая Луна откроет вам двери к новым знаниям, путешествиям и перспективам. Возможны предложения обучения, сотрудничества или участия в интересных проектах. Вы получите информацию, которая может изменить ваши планы на будущее. Астрологи советуют внимательно прислушиваться к знакам судьбы. Вы можете найти свое истинное направление развития.

Лев

Новолуние в Водолее станет для вас точкой перемен в отношениях. Это может быть новая любовь, укрепление существующего союза или важное решение относительно партнерства. Вы почувствуете, что рядом с вами появляются люди, которые искренне поддерживают. Также возможны приятные события в профессиональной сфере. Кто-то заметит ваши таланты и предложит новые возможности.

Весы

С 17 февраля для вас начинается период творческого подъема и внутренней гармонии. Вы можете открыть в себе новые таланты или найти занятие, которое будет приносить не только удовольствие, но и прибыль. Новолуние будет способствовать реализации идей, которые вы долго откладывали. В любви возможны приятные сюрпризы и романтические события.

Рыбы

Новолуние 17 февраля станет временем духовного и эмоционального обновления. Вы почувствуете прилив сил, вдохновения и уверенности. Это отличное время для работы над собой, планирования целей и исполнения желаний. Возможны важные решения, связанные с личной жизнью или изменением образа жизни. Молодая Луна поможет вам избавиться от старых страхов и смело двигаться вперед.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Каким знакам Зодиака февраль принесет изменения в семейной жизни.

Какие знаки Зодиака найдут себе пару ко Дню влюбленных.

Кто получит предложение руки и сердца 14 февраля.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака молодая Луна новолуние
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации