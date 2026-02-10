Новолуние 17 февраля 2026 — каким знакам Зодиака ждать настоящего чуда

Гороскоп для шести знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Молодая Луна в Водолее, которая будет сопровождать солнечное затмение, откроет 17 февраля особый энергетический портал. Это время может изменить жизнь многих. А для шести знаков Зодиака, по словам астрологов, этот день станет началом новой счастливой главы.

Кого же из представителей зодиакального круга молодая Луна 17 февраля заставит поверить в чудеса, узнавайте в статье Новини.LIVE.

Водолей

Для вас новолуние станет действительно судьбоносным, ведь пройдет именно в вашем знаке. Вы получите сильный импульс в сфере карьеры и самореализации. Этот период поможет вам понять, чего вы хотите от жизни и какие реальные шаги вы можете уже сделать. Возможны важные знакомства, предложения работы или запуск собственного проекта.

Телец

Вам новолуние готовит позитивные изменения в сфере финансов. Возможны неожиданные денежные поступления, выгодные предложения или новые источники дохода. Если вы давно думали о смене работы или развитии бизнеса, именно в момент новолуния стоит сделать первый шаг. Также 17 февраля это отличное время для планирования крупных покупок и инвестиций.

Близнецы

Молодая Луна откроет вам двери к новым знаниям, путешествиям и перспективам. Возможны предложения обучения, сотрудничества или участия в интересных проектах. Вы получите информацию, которая может изменить ваши планы на будущее. Астрологи советуют внимательно прислушиваться к знакам судьбы. Вы можете найти свое истинное направление развития.

Лев

Новолуние в Водолее станет для вас точкой перемен в отношениях. Это может быть новая любовь, укрепление существующего союза или важное решение относительно партнерства. Вы почувствуете, что рядом с вами появляются люди, которые искренне поддерживают. Также возможны приятные события в профессиональной сфере. Кто-то заметит ваши таланты и предложит новые возможности.

Весы

С 17 февраля для вас начинается период творческого подъема и внутренней гармонии. Вы можете открыть в себе новые таланты или найти занятие, которое будет приносить не только удовольствие, но и прибыль. Новолуние будет способствовать реализации идей, которые вы долго откладывали. В любви возможны приятные сюрпризы и романтические события.

Рыбы

Новолуние 17 февраля станет временем духовного и эмоционального обновления. Вы почувствуете прилив сил, вдохновения и уверенности. Это отличное время для работы над собой, планирования целей и исполнения желаний. Возможны важные решения, связанные с личной жизнью или изменением образа жизни. Молодая Луна поможет вам избавиться от старых страхов и смело двигаться вперед.

