Гороскоп на День влюбленных 2026 — каким знакам Зодиака сделают предложение

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Многие влюбленные пары с нетерпением ждут один из самых романтичных праздников зимы — День святого Валентина. Это не только время свиданий и подарков, но и возможность сказать любимому человеку о самом важном и сделать смелый шаг в совместное будущее. Астрологи уже проанализировали энергетику 14 февраля и узнали, для кого этот день станет началом новой семейной истории. Четыре знака Зодиака имеют самые высокие шансы получить предложение руки и сердца.

Новини.LIVE рассказывает, кто же из представителей зодиакального круга получит желанный вопрос в День влюбленных.

Реклама

Читайте также:

Телец

Для вас этот день будет насыщенным на эмоции. Вы будете чувствовать желание строить совместное будущее со второй половинкой. Ведь ваши отношения полны доверия и взаимоуважения. Предложение руки и сердца может прозвучать в уютной атмосфере: во время романтического ужина, путешествия или семейного праздника.

Рак

Для вас 14 февраля станет днем искренних признаний и глубоких эмоций. Ваш любимый человек может долго готовиться к этому моменту, продумывая каждую деталь. Предложение руки и сердца будет очень трогательным и личным. Возможны сюрпризы с участием близких людей или символические подарки с особым смыслом. Астрологи советуют вам быть открытыми к разговорам о будущем.

Весы

В День святого Валентина вы окажетесь в центре романтических событий. Звезды усилят вашу привлекательность, обаяние и способность вдохновлять вторую половинку на серьезные шаги. Вам могут сделать неожиданное, но очень красивое предложение руки и сердца. Это может быть публичный жест, путешествие мечты или стильный сюрприз в символическом месте.

Козерог

День влюбленных 2026 года станет подтверждением серьезности намерений любимого человека. Вы не склонны к легкомысленным романам, поэтому предложение руки и сердца будет хорошо продуманным и искренним. В этот день ваши отношения получат прочный фундамент для будущей семьи. Звезды советуют вам не скрывать эмоций и позволить себе радоваться этому моменту без сомнений.

Также предлагаем другие темы ко Дню святого Валентина

Что подарить любимому человеку на 14 февраля по знаку Зодиака.

Что категорически нельзя дарить на День влюбленных.

Какие знаки Зодиака найдут вторую половинку в феврале.