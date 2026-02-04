День святого Валентина 2026 — что нельзя дарить, чтобы не испортить праздник

Подарок на День Святого Валентина. Фото: freepik.com

Приближается один из самых романтичных праздников года — День святого Валентина. Его мы традиционно будем отмечать 14 февраля. Для многих пар это еще одна возможность напомнить друг другу о своих чувствах и сделать особый сюрприз. Однако неудачно выбранный подарок может легко испортить настроение и даже вызвать обиду.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя дарить на День влюбленных, чтобы праздник не превратился в разочарование.

Подарки, которые нельзя дарить на День святого Валентина

Чтобы праздник оставил приятные воспоминания, забудьте о таких подарках:

Деньги

Деньги в красивом конверте, чтобы любимый человек сам выбрал себе подарок, кажется удачным решением. Но не для романтического праздника. Такой жест может создать впечатление, что вы не захотели потратить время на поиск чего-то особенного. Если ваша половинка сама не выражала такого желания, лучше выберите что-то другое. Ведь на День влюбленных важны не суммы, а внимание и искренние эмоции.

Подарочные сертификаты

Сертификаты часто воспринимаются как способ "отбыть" без усилий. Они не передают личного отношения и могут выглядеть формально.

Средства личной гигиены и ухода

Наборы с гелями, шампунями, дезодорантами, средствами для бритья или косметикой для ежедневного использования не является удачным выбором для Дня влюбленных. Это банально и неуместно, к тому же такой подарок может быть воспринят как намек на недостатки внешности. А еще очень легко ошибиться с ароматом или брендом.

Подарок на День Святого Валентина. Фото: freepik.com

Вещи для дома

Посуду, постель, бытовые мелочи или предметы интерьера лучше оставить для других событий. На День святого Валентина они выглядят слишком обыденно.

Исключением могут быть разве что стильные бокалы вместе с бутылкой вина как дополнение к основному романтическому подарку.

Спортивный инвентарь

Гантели, тренажеры, фитнес-резинки или абонементы в зал могут быть восприняты неоднозначно. Часто такой подарок ассоциируется с намеком на лишний вес или необходимость менять внешность. Если вас об этом не просили, лучше не надо.

Подарки для собственных нужд

Не стоит дарить то, что на самом деле нужно вам, а не вашему партнеру. Например, гаджеты, аксессуары или вещи, которыми будете пользоваться преимущественно вы. Такой подарок выглядит эгоистично и свидетельствует о безразличии к интересам второй половинки.

Бытовая техника и кухонные принадлежности

Блендеры, мультиварки, утюги или кухонные наборы воспринимаются как слишком практичные презенты. На романтический праздник они могут выглядеть как намек на обязанности или домашнюю рутину. Во многих случаях такие подарки вызывают не радость, а разочарование.

