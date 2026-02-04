День святого Валентина 2026 — що не можна дарувати, щоб не зіпсувати свято

Подарунок на День Святого Валентина. Фото: freepik.com

Наближається одне з найромантичніших свят року — День святого Валентина. Його ми традиційно відзначатимемо 14 лютого. Для багатьох пар це ще одна нагода нагадати одне одному про свої почуття та зробити особливий сюрприз. Проте невдало обраний подарунок може легко зіпсувати настрій і навіть викликати образу.

розповідає, що категорично не можна дарувати на День закоханих, щоб свято не перетворилося на розчарування.

Подарунки, які не можна дарувати на День святого Валентина

Щоб свято залишило приємні спогади, забудьте про такі подарунки:

Гроші

Гроші у гарному конверті, щоб кохана людина сама обрала собі подарунок, здається вдалим рішенням. Але не для романтичного свята. Такий жест може створити враження, що ви не захотіли витратити час на пошук чогось особливого. Якщо ваша половинка сама не висловлювала такого бажання, краще оберіть щось інше. Адже на День закоханих важливі не суми, а увага та щирі емоції.

Подарункові сертифікати

Сертифікати часто сприймаються як спосіб "відбутися" без зусиль. Вони не передають особистого ставлення та можуть виглядати формально.

Засоби особистої гігієни та догляду

Набори з гелями, шампунями, дезодорантами, засобами для гоління чи косметикою для щоденного використання не є вдалим вибором для Дня закоханих. Це банально й недоречно. До того ж такий подарунок може бути сприйнятий як натяк на недоліки зовнішності. А ще дуже легко помилитися з ароматом чи брендом.

Подарунок на День Святого Валентина. Фото: freepik.com

Речі для дому

Посуд, постіль, побутові дрібниці або предмети інтер'єру краще залишити для інших подій. На День святого Валентина вони виглядають занадто буденно.

Винятком можуть бути хіба що стильні келихи разом із пляшкою вина як доповнення до основного романтичного подарунка.

Спортивний інвентар

Гантелі, тренажери, фітнес-резинки чи абонементи в зал можуть бути сприйняті неоднозначно. Часто такий подарунок асоціюється з натяком на зайву вагу або необхідність змінювати зовнішність. Якщо вас про це не просили, краще не треба.

Подарунки для власних потреб

Не варто дарувати те, що насправді потрібно вам, а не вашому партнеру. Наприклад, гаджети, аксесуари чи речі, якими будете користуватися переважно ви. Такий подарунок виглядає егоїстично і свідчить про байдужість до інтересів другої половинки.

Побутова техніка та кухонне приладдя

Блендери, мультиварки, праски чи кухонні набори сприймаються як занадто практичні презенти. На романтичне свято вони можуть виглядати як натяк на обов'язки або домашню рутину. У багатьох випадках такі подарунки викликають не радість, а розчарування.

