Китайський Новий рік 2026 — що можна подарувати, щоб принести удачу та щастя

Подарунок на Китайський Новий рік. Фото: freepik.com

Все більшої популярності в Україні набирає Китайський Новий рік або як його називають у самому Китаї — Свято Весни. У 2026 році свято припадає на 17 лютого і це ще один хороший привід порадувати близьких. Можна зробити невеличкий подарунок, який нестиме особливий сенс та справжню удачу.

Новини.LIVE розповідає, що можна подарувати на Китайський Новий рік, щоб принести щастя, добробут і гармонію на увесь рік.

Читайте також:

Які подарунки на Китайський Новий рік є традиційними

Традиції подарунків можуть відрізнятися залежно від регіону. У північних районах Китаю популярні святкові кошики з їжею, на півдні — фрукти й солодощі. У великих містах дедалі частіше обирають подарункові набори з чаєм або делікатесами, а в діаспорах поєднують східні традиції з місцевими звичаями.

Найвідоміший і найочікуваніший подарунок — червоний конверт із грошима. Його дарують дітям і неодруженим родичам як символ удачі, фінансового зростання та добрих починань.

Але, є певні правила дарування. Так, категорично заборонено класти у конверт суму, яка містить четвірку. Адже у китайській мові 4 звучить подібно до слова "смерть" і вважається нещасливою. Також не можна дарувати непарні суми, адже вони також асоціюються з похоронними традиціями.

Суми, які вважаються щасливими:

8 символізує багатство й фінансове зростання, адже її вимова співзвучна слову "процвітання". Популярні суми — 88, 168, 888;

6 асоціюється з легкістю, удачею. Суми на кшталт 66 або 166 вважаються добрим знаком;

9 символізує довголіття та завершеність циклу, тому також використовується для побажання стабільності.

Дитині дарують червоний конверт. Фото: istockphoto.com

Також надзвичайно популярним подарунком є мандарини та апельсини. Вони символізують багатство й успіх. Цитруси дарують зазвичай парну кількість: 2, 6, 8, 10. Їх обов'язково беруть, якщо збираються йти в гості.

Ще один популярний і традиційний подарунок — рисовий пиріг нянь ґао. Його назва асоціюється зі зростанням і розвитком, він уособлює рух уперед і нові можливості.

Маленький, але приємний сюрприз, який точно стане символом удачі:

сувеніри;

фігурки у формі коня;

святкові прикраси для дому;

червоні ліхтарі;

паперові вирізки;

каліграфічні написи з побажаннями достатку та щастя.

Мандарини та цукерки. Фото: google.com

Як обрати ідеальний подарунок на Китайський Новий рік у 2026 році

Під час вибору подарунка слід уникати предметів із негативним підтекстом. Не дарують:

годинники;

гострі речі;

предмети в білому або чорному пакуванні.

Подарунки заведено вручати двома руками, а відкривати їх одразу вважається неетичним. Подарунок обов'язково має містити червоний колір, який вважається символом щастя, радості та захисту. За народними віруваннями, червоний відлякує міфічного звіра "Нянь", який, з'являвся напередодні Нового року, щоб завдати шкоди людям.

Для дітей, підлітків та неодружених найкраще підійдуть червоні конверти. Старшим родичам варто подарувати чай або символічні речі для дому. Друзям і колегам доречно подарувати солодощі, фрукти або святкові прикраси. Якщо є сумніви, кошик із мандаринами в червоному оформленні залишається безпрограшним варіантом.

Червоний конверт у подарунок. Фото: istockphoto.com

