Китайський Новий рік 2026 — точна дата, цікаві традиції та ритуали на удачу

Фігура дракона на святкуванні Китайського Нового року. Фото: istockphoto.com

Китайський Новий рік або Свято весни — одне з найшанованіших свят у східній культурі, що сповнене самобутніх традицій. Для Європи це справжня екзотика: вулиці палають червоними й золотими ліхтарями, небо вибухає каскадами феєрверків, а вулицями "ходять" величезні дракони. Долучитися до унікальної культури не проти й українці: хтось відкриває для себе традиційні частування, хтось вивчає сенси обрядів та ритуалів на удачу, а хтось — прикрашає дім у східному стилі. Але, коли саме зустрічати Новий рік за китайським стилем та як зробити це правильно та весело?

Новини.LIVE з посиланням на Chinese New Year розповідає, коли ж саме настане Китайський Новий рік 2026, як його святкують у Китаї, які подарунки вважаються доречними, а також які звичаї та ритуали допоможуть зустріти рік із добром, удачею та гарним настроєм.

Китайський Новий рік 2026 — точна дата, чому вона змінюється та що відомо про китайський календар

Китайський Новий рік або Чуньцзе (Свято весни) щороку відзначають у період між 21 січня і 21 лютого. Дата "плаває", оскільки її визначають за фазою Місяця. Тобто, святкування Нового року розпочинається у другий молодик після зимового сонцестояння та завершується у повню. У 2026 році свято розпочнеться 17 лютого, триватиме 15 днів й завершиться Святом ліхтарів 3 березня.

За традиційним китайським літочисленням ми зустрінемо вже 4723 рік. Річ у тім, що традиційний китайський календар веде свій відлік від правління імператора Хуан-ді (Жовтого імператора). За легендою, він почав правити у 2697 році до нашої ери і саме він заснував китайську цивілізацію.

Тобто, щоб отримати рік за китайським літочисленням необхідно: 2026 (наш рік) + 2697 (рік початку правління Хуан-ді) = 4723 рік.

Китайський календар. Фото: party.alibaba.com

Головні традиції Китайського Нового року

Оселі до свята прикрашають червоними ліхтарями, стрічками, вирізаними паперовими візерунками, каліграфічними написами з побажаннями щастя, здоров'я та успіху. За повір'ями, червоний відганяє все недобре й "закріплює" удачу в домі на весь рік.

Новий рік у Китаї — це родинне свято. Кожен старається зустріти його саме у родинному колі, долаючи великі відстані між містами та селами.

Сім'я збирається за вечерею, щоб відсвяткувати не тільки початок нового року, а й воз'єднання. На святковому столі обов'язково є:

риба — символ достатку;

пельмені — багатство;

довга локшина — символ довголіття;

солодощі — щастя.

Важливо, щоб страв було багато — це знак майбутнього достатку. У цьому китайці дуже близькі до українців.

У багатьох родинах є традиція не спати в першу ніч свята, щоб зустріти новий цикл у повній свідомості, гармонії та готовності до змін.

Невіддільна частина святкування — паради з танцями левів і драконів, співами, барабанами та феєрверками. Ці образи означають силу, енергію та заклик до щасливого року.

Святкування Китайського Нового року. Фото: AI

Які ритуали можна повторити вдома на Китайський Новий рік, щоб залучити удачу

Щоб увесь 2026-й або 4723 рік вас супроводжували достаток та удача, можна провести такі прості ритуали:

зробіть генеральне прибирання в оселі за кілька днів до 17 лютого, щоб "звільнити місце" для нового;

запаліть гарні ліхтарики або свічки у вечір початку свята — це символ захисту та щастя;

поставте фігурки коня або зображення, щоб привабити у життя силу, удачу та внутрішню рівновагу;

напишіть власні побажання на червоному папері й розмістіть їх біля входу.

Також у святкові дні уникайте розмов про невдачі, борги, хвороби, щоб не "записати" це в новий цикл.

Фігурка китайського дракона, що приносить удачу. Фото: Unsplash

Що дарувати на Китайський Новий рік 2026

Подарунки мають бути символічними й доброзичливими:

червоні конверти з грошима для дітей і молоді — побажання добробуту;

чайні набори, посуд для чайних церемоній — для поціновувачів і як знак поваги й тепла;

солодощі, мандарини, яблука — побажання достатку, миру й родинного спокою;

амулети чи статуетки-символи щастя, здоров'я та успіху;

якісні сувеніри червоного кольору.

Чого не дарують: предмети, пов'язані з розривом, гострі речі, годинники, щоб не асоціювати подарунок із завершенням чи поділом часу.

Раніше ми розповідали, що принесе 2026 рік Червоного Вогняного Коня кожному знаку китайського Зодіаку.