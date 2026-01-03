Відео
Китайський Новий рік 2026 — коли і як святкувати, що дарувати

Китайський Новий рік 2026 — коли і як святкувати, що дарувати

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 21:43
Китайський Новий рік 2026 — точна дата, цікаві традиції та ритуали на удачу
Фігура дракона на святкуванні Китайського Нового року. Фото: istockphoto.com

Китайський Новий рік або Свято весни — одне з найшанованіших свят у східній культурі, що сповнене самобутніх традицій. Для Європи це справжня екзотика: вулиці палають червоними й золотими ліхтарями, небо вибухає каскадами феєрверків, а вулицями "ходять" величезні дракони. Долучитися до унікальної культури не проти й українці: хтось відкриває для себе традиційні частування, хтось вивчає сенси обрядів та ритуалів на удачу, а хтось — прикрашає дім у східному стилі. Але, коли саме зустрічати Новий рік за китайським стилем та як зробити це правильно та весело?

Новини.LIVE з посиланням на Chinese New Year розповідає, коли ж саме настане Китайський Новий рік 2026, як його святкують у Китаї, які подарунки вважаються доречними, а також які звичаї та ритуали допоможуть зустріти рік із добром, удачею та гарним настроєм.

Читайте також:

Китайський Новий рік 2026 — точна дата, чому вона змінюється та що відомо про китайський календар

Китайський Новий рік або Чуньцзе (Свято весни) щороку відзначають у період між 21 січня і 21 лютого. Дата "плаває", оскільки її визначають за фазою Місяця. Тобто, святкування Нового року розпочинається у другий молодик після зимового сонцестояння та завершується у повню. У 2026 році свято розпочнеться 17 лютого, триватиме 15 днів й завершиться Святом ліхтарів 3 березня

За традиційним китайським літочисленням ми зустрінемо вже 4723 рік. Річ у тім, що традиційний китайський календар веде свій відлік від правління імператора Хуан-ді (Жовтого імператора). За легендою, він почав правити у 2697 році до нашої ери і саме він заснував китайську цивілізацію.

Тобто, щоб отримати рік за китайським літочисленням необхідно: 2026 (наш рік) + 2697 (рік початку правління Хуан-ді) = 4723 рік. 

 

Китайський Новий рік 2026 — точна дата, чому вона змінюється та що відомо про китайський календар
Китайський календар. Фото: party.alibaba.com

Головні традиції Китайського Нового року

Оселі до свята прикрашають червоними ліхтарями, стрічками, вирізаними паперовими візерунками, каліграфічними написами з побажаннями щастя, здоров'я та успіху. За повір'ями, червоний відганяє все недобре й "закріплює" удачу в домі на весь рік.

Новий рік у Китаї — це родинне свято. Кожен старається зустріти його саме у родинному колі, долаючи великі відстані між містами та селами.

Сім'я збирається за вечерею, щоб відсвяткувати не тільки початок нового року, а й воз'єднання. На святковому столі обов'язково є:

  • риба — символ достатку;
  • пельмені — багатство;
  • довга локшина — символ довголіття;
  • солодощі — щастя.

Важливо, щоб страв було багато — це знак майбутнього достатку. У цьому китайці дуже близькі до українців. 

У багатьох родинах є традиція не спати в першу ніч свята, щоб зустріти новий цикл у повній свідомості, гармонії та готовності до змін.

Невіддільна частина святкування — паради з танцями левів і драконів, співами, барабанами та феєрверками. Ці образи означають силу, енергію та заклик до щасливого року.

 

Китайський Новий рік 2026 — точна дата, цікаві традиції та ритуали
Святкування Китайського Нового року. Фото: AI

Які ритуали можна повторити вдома на Китайський Новий рік, щоб залучити удачу

Щоб увесь 2026-й або 4723 рік вас супроводжували достаток та удача, можна провести такі прості ритуали:

  • зробіть генеральне прибирання в оселі за кілька днів до 17 лютого, щоб "звільнити місце" для нового;
  • запаліть гарні ліхтарики або свічки у вечір початку свята — це символ захисту та щастя;
  • поставте фігурки коня або зображення, щоб привабити у життя силу, удачу та внутрішню рівновагу;
  • напишіть власні побажання на червоному папері й розмістіть їх біля входу.

Також у святкові дні уникайте розмов про невдачі, борги, хвороби, щоб не "записати" це в новий цикл.

 

Які ритуали можна повторити вдома на Китайський Новий рік, щоб залучити удачу
Фігурка китайського дракона, що приносить удачу. Фото: Unsplash

Що дарувати на Китайський Новий рік 2026

Подарунки мають бути символічними й доброзичливими:

  • червоні конверти з грошима для дітей і молоді — побажання добробуту;
  • чайні набори, посуд для чайних церемоній — для поціновувачів і як знак поваги й тепла;
  • солодощі, мандарини, яблука — побажання достатку, миру й родинного спокою;
  • амулети чи статуетки-символи щастя, здоров'я та успіху;
  • якісні сувеніри червоного кольору.

Чого не дарують: предмети, пов'язані з розривом, гострі речі, годинники, щоб не асоціювати подарунок із завершенням чи поділом часу.

Раніше ми розповідали, що принесе 2026 рік Червоного Вогняного Коня кожному знаку китайського Зодіаку.

свята традиції ритуали Китайський Новий рік дата 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
