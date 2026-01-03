Видео
Главная Праздники Китайский Новый год 2026 — когда и как праздновать, что дарить

Китайский Новый год 2026 — когда и как праздновать, что дарить

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 21:43
Китайский Новый год 2026 — точная дата, интересные традиции и ритуалы на удачу
Фигура дракона на праздновании Китайского Нового года. Фото: istockphoto.com

Китайский Новый год или Праздник весны — один из самых почитаемых праздников в восточной культуре, полный самобытных традиций. Для Европы это настоящая экзотика: улицы горят красными и золотыми фонарями, небо взрывается каскадами фейерверков, а по улицам "ходят" огромные драконы. Приобщиться к уникальной культуре не прочь и украинцы: кто-то открывает для себя традиционные угощения, кто-то изучает смыслы обрядов и ритуалов на удачу, а кто-то — украшает дом в восточном стиле. Но, когда именно встречать Новый год по китайскому стилю и как сделать это правильно и весело?

Новини.LIVE со ссылкой на Chinese New Year рассказывает, когда же наступит Китайский Новый год 2026, как его празднуют в Китае, какие подарки считаются уместными, а также какие обычаи и ритуалы помогут встретить год с добром, удачей и хорошим настроением.

Читайте также:

Китайский Новый год 2026 — точная дата, почему она меняется и что известно о китайском календаре

Китайский Новый год или Чуньцзе (Праздник весны) ежегодно отмечают в период между 21 января и 21 февраля. Дата "плавает", поскольку ее определяют по фазе Луны. То есть, празднование Нового года начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояния и завершается в полнолуние. В 2026 году праздник начнется 17 февраля, продлится 15 дней и завершится Праздником фонарей 3 марта.

По традиционному китайскому летоисчислению мы встретим уже 4723 год. Дело в том, что традиционный китайский календарь ведет свой отсчет от правления императора Хуан-ди (Желтого императора). По легенде, он начал править в 2697 году до нашей эры и именно он основал китайскую цивилизацию.

То есть, чтобы получить год по китайскому летоисчислению необходимо: 2026 (наш год) + 2697 (год начала правления Хуан-ди) = 4723 год.

 

Китайський Новий рік 2026 — точна дата, чому вона змінюється та що відомо про китайський календар
Китайский календарь. Фото: party.alibaba.com

Главные традиции Китайского Нового года

Дома к празднику украшают красными фонарями, лентами, вырезанными бумажными узорами, каллиграфическими надписями с пожеланиями счастья, здоровья и успеха. По поверьям, красный отгоняет все нехорошее и "закрепляет" удачу в доме на весь год.

Новый год в Китае — это семейный праздник. Каждый старается встретить его именно в семейном кругу, преодолевая большие расстояния между городами и деревнями.

Семья собирается за ужином, чтобы отпраздновать не только начало нового года, но и воссоединение. На праздничном столе обязательно есть:

  • рыба — символ достатка;
  • пельмени — богатство;
  • длинная лапша — символ долголетия;
  • сладости — счастье.

Важно, чтобы блюд было много — это знак будущего достатка. В этом китайцы очень близки к украинцам.

Во многих семьях есть традиция не спать в первую ночь праздника, чтобы встретить новый цикл в полном сознании, гармонии и готовности к переменам.

Неотъемлемая часть празднования — парады с танцами львов и драконов, пением, барабанами и фейерверками. Эти образы означают силу, энергию и призыв к счастливому году.

 

Китайський Новий рік 2026 — точна дата, цікаві традиції та ритуали
Празднование Китайского Нового года, фото: AI

Какие ритуалы можно повторить дома на Китайский Новый год, чтобы привлечь удачу

Чтобы весь 2026-й или 4723 год вас сопровождали достаток и удача, можно провести такие простые ритуалы:

  • сделайте генеральную уборку в доме за несколько дней до 17 февраля, чтобы "освободить место" для нового;
  • зажгите красивые фонарики или свечи в вечер начала праздника — это символ защиты и счастья;
  • поставьте фигурки лошади или изображения, чтобы привлечь в жизнь силу, удачу и внутреннее равновесие;
  • напишите собственные пожелания на красной бумаге и разместите их у входа.

Также в праздничные дни избегайте разговоров о неудачах, долгах, болезнях, чтобы не "записать" это в новый цикл.

 

Які ритуали можна повторити вдома на Китайський Новий рік, щоб залучити удачу
Фигурка китайского дракона, приносящего удачу. Фото: Unsplash

Что дарить на Китайский Новый год 2026

Подарки должны быть символическими и доброжелательными:

  • красные конверты с деньгами для детей и молодежи — пожелание благополучия;
  • чайные наборы, посуда для чайных церемоний — для ценителей и как знак уважения и тепла;
  • сладости, мандарины, яблоки — пожелание достатка, мира и семейного спокойствия;
  • амулеты или статуэтки-символы счастья, здоровья и успеха;
  • качественные сувениры красного цвета.

Чего не дарят: предметы, связанные с разрывом, острые вещи, часы, чтобы не ассоциировать подарок с завершением или разделением времени.

Ранее мы рассказывали, что принесет 2026 год Красной Огненной Лошади каждому знаку китайского Зодиака.

