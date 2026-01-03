Китайский Новый год 2026 — точная дата, интересные традиции и ритуалы на удачу

Китайский Новый год 2026 — когда и как праздновать, что дарить
Китайский Новый год или Праздник весны — один из самых почитаемых праздников в восточной культуре, полный самобытных традиций. Для Европы это настоящая экзотика: улицы горят красными и золотыми фонарями, небо взрывается каскадами фейерверков, а по улицам "ходят" огромные драконы. Приобщиться к уникальной культуре не прочь и украинцы: кто-то открывает для себя традиционные угощения, кто-то изучает смыслы обрядов и ритуалов на удачу, а кто-то — украшает дом в восточном стиле. Но, когда именно встречать Новый год по китайскому стилю и как сделать это правильно и весело?
Новини.LIVE со ссылкой на Chinese New Year рассказывает, когда же наступит Китайский Новый год 2026, как его празднуют в Китае, какие подарки считаются уместными, а также какие обычаи и ритуалы помогут встретить год с добром, удачей и хорошим настроением.
Китайский Новый год 2026 — точная дата, почему она меняется и что известно о китайском календаре
Китайский Новый год или Чуньцзе (Праздник весны) ежегодно отмечают в период между 21 января и 21 февраля. Дата "плавает", поскольку ее определяют по фазе Луны. То есть, празднование Нового года начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояния и завершается в полнолуние. В 2026 году праздник начнется 17 февраля, продлится 15 дней и завершится Праздником фонарей 3 марта.
По традиционному китайскому летоисчислению мы встретим уже 4723 год. Дело в том, что традиционный китайский календарь ведет свой отсчет от правления императора Хуан-ди (Желтого императора). По легенде, он начал править в 2697 году до нашей эры и именно он основал китайскую цивилизацию.
То есть, чтобы получить год по китайскому летоисчислению необходимо: 2026 (наш год) + 2697 (год начала правления Хуан-ди) = 4723 год.
Главные традиции Китайского Нового года
Дома к празднику украшают красными фонарями, лентами, вырезанными бумажными узорами, каллиграфическими надписями с пожеланиями счастья, здоровья и успеха. По поверьям, красный отгоняет все нехорошее и "закрепляет" удачу в доме на весь год.
Новый год в Китае — это семейный праздник. Каждый старается встретить его именно в семейном кругу, преодолевая большие расстояния между городами и деревнями.
Семья собирается за ужином, чтобы отпраздновать не только начало нового года, но и воссоединение. На праздничном столе обязательно есть:
- рыба — символ достатка;
- пельмени — богатство;
- длинная лапша — символ долголетия;
- сладости — счастье.
Важно, чтобы блюд было много — это знак будущего достатка. В этом китайцы очень близки к украинцам.
Во многих семьях есть традиция не спать в первую ночь праздника, чтобы встретить новый цикл в полном сознании, гармонии и готовности к переменам.
Неотъемлемая часть празднования — парады с танцами львов и драконов, пением, барабанами и фейерверками. Эти образы означают силу, энергию и призыв к счастливому году.
Какие ритуалы можно повторить дома на Китайский Новый год, чтобы привлечь удачу
Чтобы весь 2026-й или 4723 год вас сопровождали достаток и удача, можно провести такие простые ритуалы:
- сделайте генеральную уборку в доме за несколько дней до 17 февраля, чтобы "освободить место" для нового;
- зажгите красивые фонарики или свечи в вечер начала праздника — это символ защиты и счастья;
- поставьте фигурки лошади или изображения, чтобы привлечь в жизнь силу, удачу и внутреннее равновесие;
- напишите собственные пожелания на красной бумаге и разместите их у входа.
Также в праздничные дни избегайте разговоров о неудачах, долгах, болезнях, чтобы не "записать" это в новый цикл.
Что дарить на Китайский Новый год 2026
Подарки должны быть символическими и доброжелательными:
- красные конверты с деньгами для детей и молодежи — пожелание благополучия;
- чайные наборы, посуда для чайных церемоний — для ценителей и как знак уважения и тепла;
- сладости, мандарины, яблоки — пожелание достатка, мира и семейного спокойствия;
- амулеты или статуэтки-символы счастья, здоровья и успеха;
- качественные сувениры красного цвета.
Чего не дарят: предметы, связанные с разрывом, острые вещи, часы, чтобы не ассоциировать подарок с завершением или разделением времени.
Ранее мы рассказывали, что принесет 2026 год Красной Огненной Лошади каждому знаку китайского Зодиака.
Читайте Новини.LIVE!