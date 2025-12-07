Восточный гороскоп для всех знаков — точный прогноз на 2026 год Огненной Лошади

Гороскоп для всех знаков восточного гороскопа. Коллаж: Новини.LIVE

Новый 2026 год, которым будет руководить безудержный и свободолюбивый Красный Огненный Конь, несет мощную энергию, что будет способствовать смелым решениям, развитию и позитивным изменениям. Это будет период, когда время будто ускоряется, заставляя нас действовать быстрее и увереннее. Некоторым знакам год обещает невиданные возможности, другим — уроки, которые помогут выйти на новый уровень. Но главное — у каждого есть шанс использовать эту динамику себе на пользу.

Новини.LIVE рассказывает, что принесет 2026 год Красной Огненной Лошади каждому знаку китайского Зодиака.

Китайский гороскоп на 2026 год для всех знаков восточного календаря

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Крыс новый год будет испытывать на терпение и осторожность. В финансах и работе вам придется взвешивать каждый шаг. А в отношениях важно не накапливать недовольство и открыто говорить о чувствах.



Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

2026 год потребует гибкости и умения быстро адаптироваться. В карьере возможны задержки, если бояться менять стратегии. В любви стоит завершить незакрытые вопросы и больше поддерживать вторую половинку.



Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Это ваш благоприятный год — энергия Лошади усилит вашу решительность и вдохновение. Вы получите новые шансы в работе и личной жизни. Но астрологи предупреждают: важно избегать чрезмерной импульсивности.



Кролик (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Несмотря на то, что внутренне вы будете стремиться к спокойствию, год будет социально активным: общение, встречи, знакомства. В работе к успеху приведет дипломатия и умение договариваться. В отношениях стоит избегать драматизма.



Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Драконам 2026 год подарит шанс достичь прогресса во многих сферах жизни. Но важно научиться сотрудничать и избегать чрезмерного контроля. В отношениях может помешать эго, поэтому больше слушайте любимого человека.



Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Змеи, которые умеют адаптироваться к любым ситуациям, пройдут этот год без лишних проблем и быстро привыкнут к безудержному ритму Лошади. Гибкость станет ключом к успеху. В любви открытость и искренность помогут укрепить отношения.



Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Ваш год — время самореализации и ярких событий. Вы будете в центре внимания, но важно не потерять равновесие и не поддаться эгоцентричности. В отношениях ждите страсть и неожиданные повороты судьбы.



Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Гармоничный год, который откроет простор для творчества и мягкого развития. В карьере вы проявите себя естественно и уверенно. В личной жизни Козы смогут укрепить связь или найти любовь.



Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

2026 год принесет испытания, но ваш ум поможет разрешить любой хаос. Важно избегать поспешных решений и четко расставлять приоритеты. В отношениях придется больше слушать, чем говорить.



Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Это год, в котором дисциплина и порядок приведут к успеху. В отношениях с окружающими и в любви важно избегать излишней резкости и конфликтности.



Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2030)

2026 год будет стабильным и продуктивным. Вы проявите целеустремленность и сможете закрепить важные достижения в карьере. В сфере любви стоит больше доверять второй половинке и честно говорить о сомнениях или проблемах.



Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2031)

Год обещает удовольствие и новые возможности, но в то же время требует самодисциплины. Если избегать чрезмерных расходов и сохранять баланс, вы достигнете хороших результатов в финансах. В отношениях возможно глубокое сближение.

