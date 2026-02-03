Китайский Новый год 2026 — что можно подарить, чтобы принести удачу и счастье

Подарок на Китайский Новый год. Фото: freepik.com

Все большую популярность в Украине набирает Китайский Новый год или как его называют в самом Китае — Праздник Весны. В 2026 году праздник приходится на 17 февраля и это еще один хороший повод порадовать близких. Можно сделать небольшой подарок, который будет нести особый смысл и настоящую удачу.

Новини.LIVE рассказывает, что можно подарить на Китайский Новый год, чтобы принести счастье, благополучие и гармонию на весь год.

Какие подарки на Китайский Новый год являются традиционными

Традиции подарков могут отличаться в зависимости от региона. В северных районах Китая популярны праздничные корзины с едой, на юге — фрукты и сладости. В крупных городах всё чаще выбирают подарочные наборы с чаем или деликатесами, а в диаспорах сочетают восточные традиции с местными обычаями.

Самый известный и самый ожидаемый подарок — красный конверт с деньгами. Его дарят детям и холостым родственникам как символ удачи, финансового роста и добрых начинаний.

Но, есть определенные правила дарения. Так, категорически запрещено класть в конверт сумму, которая содержит четверку. Ведь в китайском языке 4 звучит подобно слову "смерть" и считается несчастливой. Также нельзя дарить нечетные суммы, ведь они также ассоциируются с похоронными традициями.

Суммы, которые считаются счастливыми:

8 символизирует богатство и финансовый рост, ведь ее произношение созвучно слову "процветание". Популярные суммы — 88, 168, 888;

6 ассоциируется с легкостью, удачей. Суммы вроде 66 или 166 считаются добрым знаком;

9 символизирует долголетие и завершенность цикла, поэтому также используется для пожелания стабильности.

Ребенку дарят красный конверт. Фото: istockphoto.com

Также чрезвычайно популярным подарком являются мандарины и апельсины. Они символизируют богатство и успех. Цитрусы дарят обычно четное количество: 2, 6, 8, 10. Их обязательно берут, если собираются идти в гости.

Еще один популярный и традиционный подарок — рисовый пирог нянь гао. Его название ассоциируется с ростом и развитием, он олицетворяет движение вперед и новые возможности.

Маленький, но приятный сюрприз, который точно станет символом удачи:

сувениры;

фигурки в форме лошади;

праздничные украшения для дома;

красные фонари;

бумажные вырезки;

каллиграфические надписи с пожеланиями достатка и счастья.

Мандарины и конфеты. Фото: google.com

Как выбрать идеальный подарок на Китайский Новый год в 2026 году

При выборе подарка следует избегать предметов с негативным подтекстом. Не дарят:

часы;

острые вещи;

предметы в белой или черной упаковке.

Подарки принято вручать двумя руками, а открывать их сразу считается неэтичным. Подарок обязательно должен содержать красный цвет, который считается символом счастья, радости и защиты. По народным верованиям, красный отпугивает мифического зверя "Нянь", который появлялся накануне Нового года, чтобы нанести вред людям.

Для детей, подростков и холостых лучше всего подойдут красные конверты. Старшим родственникам стоит подарить чай или символические вещи для дома. Друзьям и коллегам уместно подарить сладости, фрукты или праздничные украшения. Если есть сомнения, корзина с мандаринами в красном оформлении остается беспроигрышным вариантом.

Красный конверт в подарок Фото: istockphoto.com

