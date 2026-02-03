Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Китайский Новый год 2026 — что подарить, чтобы принести счастье

Китайский Новый год 2026 — что подарить, чтобы принести счастье

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 23:20
Китайский Новый год 2026 — что можно подарить, чтобы принести удачу и счастье
Подарок на Китайский Новый год. Фото: freepik.com

Все большую популярность в Украине набирает Китайский Новый год или как его называют в самом Китае — Праздник Весны. В 2026 году праздник приходится на 17 февраля и это еще один хороший повод порадовать близких. Можно сделать небольшой подарок, который будет нести особый смысл и настоящую удачу.

Новини.LIVE рассказывает, что можно подарить на Китайский Новый год, чтобы принести счастье, благополучие и гармонию на весь год.

Реклама
Читайте также:

Какие подарки на Китайский Новый год являются традиционными

Традиции подарков могут отличаться в зависимости от региона. В северных районах Китая популярны праздничные корзины с едой, на юге — фрукты и сладости. В крупных городах всё чаще выбирают подарочные наборы с чаем или деликатесами, а в диаспорах сочетают восточные традиции с местными обычаями.

Самый известный и самый ожидаемый подарок — красный конверт с деньгами. Его дарят детям и холостым родственникам как символ удачи, финансового роста и добрых начинаний.

Но, есть определенные правила дарения. Так, категорически запрещено класть в конверт сумму, которая содержит четверку. Ведь в китайском языке 4 звучит подобно слову "смерть" и считается несчастливой. Также нельзя дарить нечетные суммы, ведь они также ассоциируются с похоронными традициями.

Суммы, которые считаются счастливыми:

  • 8 символизирует богатство и финансовый рост, ведь ее произношение созвучно слову "процветание". Популярные суммы — 88, 168, 888;
  • 6 ассоциируется с легкостью, удачей. Суммы вроде 66 или 166 считаются добрым знаком;
  • 9 символизирует долголетие и завершенность цикла, поэтому также используется для пожелания стабильности.

 

Який подарунок можна зробити на Китайський Новий рік 2026 — червоний конверт
Ребенку дарят красный конверт. Фото: istockphoto.com

Также чрезвычайно популярным подарком являются мандарины и апельсины. Они символизируют богатство и успех. Цитрусы дарят обычно четное количество: 2, 6, 8, 10. Их обязательно берут, если собираются идти в гости.

Еще один популярный и традиционный подарок — рисовый пирог нянь гао. Его название ассоциируется с ростом и развитием, он олицетворяет движение вперед и новые возможности.

Маленький, но приятный сюрприз, который точно станет символом удачи:

  • сувениры;
  • фигурки в форме лошади;
  • праздничные украшения для дома;
  • красные фонари;
  • бумажные вырезки;
  • каллиграфические надписи с пожеланиями достатка и счастья.

 

Китайський Новий рік 2026 — що можна подарувати
Мандарины и конфеты. Фото: google.com

Как выбрать идеальный подарок на Китайский Новый год в 2026 году

При выборе подарка следует избегать предметов с негативным подтекстом. Не дарят:

  • часы;
  • острые вещи;
  • предметы в белой или черной упаковке.

Подарки принято вручать двумя руками, а открывать их сразу считается неэтичным. Подарок обязательно должен содержать красный цвет, который считается символом счастья, радости и защиты. По народным верованиям, красный отпугивает мифического зверя "Нянь", который появлялся накануне Нового года, чтобы нанести вред людям.

Для детей, подростков и холостых лучше всего подойдут красные конверты. Старшим родственникам стоит подарить чай или символические вещи для дома. Друзьям и коллегам уместно подарить сладости, фрукты или праздничные украшения. Если есть сомнения, корзина с мандаринами в красном оформлении остается беспроигрышным вариантом.

 

Китайський Новий рік 2026 — що подарувати, щоб принести щастя
Красный конверт в подарок Фото: istockphoto.com

Также предлагаем другие интересные темы к праздникам

Что подарить парню на День влюбленных.

Какой подарок сделать девушке на День святого Валентина.

подарки советы Китайский Новый год праздник 17 февраля
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации