Гороскоп на День влюбленных 2026 — что подарить по знаку Зодиака

Приближается самая романтическая дата этой зимы — День святого Валентина. В праздник хочется порадовать свою вторую половинку и сделать особый подарок, который громко говорил бы о любви. Накануне 14 февраля многие колеблются, что выбрать, чтобы действительно удивить любимого человека. Астрологи говорят, что каждый знак Зодиака имеет собственный характер, вкусы и ожидания. Именно поэтому гороскоп может помочь найти идею подарка, которая точно попадет в сердце.

Новини.LIVE рассказывает, какой сюрприз стоит подготовить ко Дню влюбленных 2026 по знаку Зодиака любимого человека.

Овен

Овны активные и драйвовые. Они любят яркие эмоции. Поэтому банальные подарки не вызывают у них восторга. Идеальным презентом могут стать:

спонтанное путешествие;

романтический уикенд;

билеты на аттракционы, шоу;

поход в новое заведение;

стильные украшения или яркие аксессуары.

Телец

Тельцы ценят комфорт, качество и атмосферу уюта. Для них важны тактильные ощущения, вкусы и ароматы. Они оценят вашу заботу и старания. Лучшие подарки:

домашний романтический ужин;

мягкий халат;

постельное белье;

плед и свечи;

сертификат в спа или массажный салон;

изысканные сладости.

Близнецы

Близнецы любят разнообразие, интеллектуальные разговоры и новые впечатления. Им важно, чтобы подарок не был скучным. Лучшие идеи:

книги, поэтические сборники;

арт-альбомы;

билеты на фестиваль, выставку, кинопоказ;

мини-путешествие;

набор для ухода за руками.

Рак

Раки очень эмоциональны и чувствительны. Они больше всего ценят искренность и душевность. Для них важен смысл, а не цена подарка. Поэтому выбирайте:

письмо, стихотворение или песня, написанные для любимого человека;

украшения с фотографиями;

домашние сладости;

уютные тапочки, плед;

романтический уикенд.

Лев

Львы любят быть в центре внимания и получать эффектные сюрпризы. Им важно, чтобы подарок выглядел роскошно. Лучшие варианты:

украшения и аксессуары;

билеты на популярный концерт;

брендированная одежда;

большие букеты необычных цветов.

Дева

Девы ценят практичность и заботу. Для них любовь - это прежде всего действия. Подарок должен облегчать жизнь и создавать комфорт. Идеи для Девы:

доставка любимой еды;

сертификат на массаж или спа;

совместная прогулка;

настольные игры или головоломки.

Весы

Весы настоящие романтики. Они любят красоту, гармонию и совместные моменты. Подарить можно:

косметику премиум-класса;

стильную одежду;

романтический ужин;

мастер-класс для двоих;

пикник с красивым оформлением.

Скорпион

Скорпионы ценят глубину, страсть и таинственность. Им нравятся нестандартные и эмоциональные подарки, которые создают интимное и особое настроение. Удачные идеи:

ароматические свечи;

массажные масла;

интересные книги;

карты Таро;

романтическая ночь в необычном месте.

Стрелец

Стрельцы — настоящие любители свободы, приключений и движения. Поэтому лучший подарок для них — это новые впечатления. Идеальные подарки:

билеты на спорт или концерт;

поход с пикником; поход с пикником;

путешествие;

туристическое снаряжение.

Козерог

Козероги ценят качество, статус и стабильность. Они не любят расточительства, но уважают продуманные подарки. Что выбрать:

классические украшения;

часы;

ужин в хорошем ресторане;

воссоздание вашего первого свидания.

Водолей

Водолеи не любят шаблонов. Им нужны оригинальные идеи. Подарок должен подчеркивать уникальность. Лучшие варианты:

необычные аксессуары;

ретрокамера;

именной видеопоздравление;

гаджеты;

благотворительный взнос.

Рыбы

Рыбы — мечтатели и романтики. Они тонко чувствуют атмосферу и ценят эстетику. Лучший подарок:

ароматные цветы;

виниловые пластинки;

духи;

сладости ручной работы;

поход в театр или музей;

путешествие у воды.

