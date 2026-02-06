Видео
Главная Праздники Что подарить на День влюбленных 2026 по знаку Зодиака — гороскоп

Что подарить на День влюбленных 2026 по знаку Зодиака — гороскоп

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 21:54
Гороскоп на День влюбленных 2026 — что подарить по знаку Зодиака
Гороскоп на День влюбленных 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Приближается самая романтическая дата этой зимы — День святого Валентина. В праздник хочется порадовать свою вторую половинку и сделать особый подарок, который громко говорил бы о любви. Накануне 14 февраля многие колеблются, что выбрать, чтобы действительно удивить любимого человека. Астрологи говорят, что каждый знак Зодиака имеет собственный характер, вкусы и ожидания. Именно поэтому гороскоп может помочь найти идею подарка, которая точно попадет в сердце.

Новини.LIVE рассказывает, какой сюрприз стоит подготовить ко Дню влюбленных 2026 по знаку Зодиака любимого человека.

Читайте также:
Овен

Овны активные и драйвовые. Они любят яркие эмоции. Поэтому банальные подарки не вызывают у них восторга. Идеальным презентом могут стать:

  • спонтанное путешествие;
  • романтический уикенд;
  • билеты на аттракционы, шоу;
  • поход в новое заведение;
  • стильные украшения или яркие аксессуары.
Телец

Тельцы ценят комфорт, качество и атмосферу уюта. Для них важны тактильные ощущения, вкусы и ароматы. Они оценят вашу заботу и старания. Лучшие подарки:

  • домашний романтический ужин;
  • мягкий халат;
  • постельное белье;
  • плед и свечи;
  • сертификат в спа или массажный салон;
  • изысканные сладости.
Близнецы

Близнецы любят разнообразие, интеллектуальные разговоры и новые впечатления. Им важно, чтобы подарок не был скучным. Лучшие идеи:

  • книги, поэтические сборники;
  • арт-альбомы;
  • билеты на фестиваль, выставку, кинопоказ;
  • мини-путешествие;
  • набор для ухода за руками.
Рак

Раки очень эмоциональны и чувствительны. Они больше всего ценят искренность и душевность. Для них важен смысл, а не цена подарка. Поэтому выбирайте:

  • письмо, стихотворение или песня, написанные для любимого человека;
  • украшения с фотографиями;
  • домашние сладости;
  • уютные тапочки, плед;
  • романтический уикенд.
Лев

Львы любят быть в центре внимания и получать эффектные сюрпризы. Им важно, чтобы подарок выглядел роскошно. Лучшие варианты:

  • украшения и аксессуары;
  • билеты на популярный концерт;
  • брендированная одежда;
  • большие букеты необычных цветов.
Дева

Девы ценят практичность и заботу. Для них любовь - это прежде всего действия. Подарок должен облегчать жизнь и создавать комфорт. Идеи для Девы:

  • доставка любимой еды;
  • сертификат на массаж или спа;
  • совместная прогулка;
  • настольные игры или головоломки.
Весы

Весы настоящие романтики. Они любят красоту, гармонию и совместные моменты. Подарить можно:

  • косметику премиум-класса;
  • стильную одежду;
  • романтический ужин;
  • мастер-класс для двоих;
  • пикник с красивым оформлением.
Скорпион

Скорпионы ценят глубину, страсть и таинственность. Им нравятся нестандартные и эмоциональные подарки, которые создают интимное и особое настроение. Удачные идеи:

  • ароматические свечи;
  • массажные масла;
  • интересные книги;
  • карты Таро;
  • романтическая ночь в необычном месте.
Стрелец

Стрельцы — настоящие любители свободы, приключений и движения. Поэтому лучший подарок для них — это новые впечатления. Идеальные подарки:

  • билеты на спорт или концерт;
  • поход с пикником; поход с пикником;
  • путешествие;
  • туристическое снаряжение.
Козерог

Козероги ценят качество, статус и стабильность. Они не любят расточительства, но уважают продуманные подарки. Что выбрать:

  • классические украшения;
  • часы;
  • ужин в хорошем ресторане;
  • воссоздание вашего первого свидания.
Водолей

Водолеи не любят шаблонов. Им нужны оригинальные идеи. Подарок должен подчеркивать уникальность. Лучшие варианты:

  • необычные аксессуары;
  • ретрокамера;
  • именной видеопоздравление;
  • гаджеты;
  • благотворительный взнос.
Рыбы

Рыбы — мечтатели и романтики. Они тонко чувствуют атмосферу и ценят эстетику. Лучший подарок:

  • ароматные цветы;
  • виниловые пластинки;
  • духи;
  • сладости ручной работы;
  • поход в театр или музей;
  • путешествие у воды.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
