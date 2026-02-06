Гороскоп на День закоханих 2026 — що подарувати за знаком Зодіаку

Гороскоп на День закоханих 2026. Колаж: Новини.LIVE

Наближається найромантичніша дата цієї зими — День святого Валентина. У свято хочеться порадувати свою другу половинку та зробити особливий подарунок, який гучно говорив би про кохання. Напередодні 14 лютого багато хто вагається, що обрати, щоб справді здивувати кохану людину. Астрологи кажуть, що кожен знак Зодіаку має власний характер, смаки та очікування. Саме тому гороскоп може допомогти знайти ідею подарунка, яка точно потрапить у серце.

Новини.LIVE розповідає, який сюрприз варто підготувати до Дня закоханих 2026 за знаком Зодіаку коханої людини.

Овен

Овни активні та драйвові. Вони люблять яскраві емоції. Тому банальні подарунки не викликають у них захоплення. Ідеальним презентом можуть стати:

спонтанна подорож;

романтичний вікенд;

квитки на атракціони, шоу;

похід у новий заклад;

стильні прикраси або яскраві аксесуари.

Телець

Тельці цінують комфорт, якість і атмосферу затишку. Для них важливі тактильні відчуття, смаки й аромати. Вони оцінять вашу турботу і старання. Найкращі подарунки:

домашня романтична вечеря;

м'який халат;

постільна білизна;

плед та свічки;

сертифікат у спа або масажний салон;

вишукані солодощі.

Близнюки

Близнюки люблять різноманіття, інтелектуальні розмови та нові враження. Їм важливо, щоб подарунок не був нудним. Найкращі ідеї:

книги, поетичні збірки;

арт-альбоми;

квитки на фестиваль, виставку, кінопоказ;

міні-подорож;

набір для догляду за руками.

Рак

Раки дуже емоційні та чутливі. Вони найбільше цінують щирість і душевність. Для них важливий сенс, а не ціна подарунка. Тому обирайте:

лист, вірш або пісня, написані для коханої людини;

прикраси з фотографіями;

домашні солодощі;

затишні капці, плед;

романтичний вікенд.

Лев

Леви люблять бути в центрі уваги та отримувати ефектні сюрпризи. Їм важливо, щоб подарунок виглядав розкішно. Найкращі варіанти:

прикраси та аксесуари;

квитки на популярний концерт;

брендований одяг;

великі букети незвичних квітів.

Діва

Діви цінують практичність і турботу. Для них любов — це насамперед дії. Подарунок має полегшувати життя і створювати комфорт. Ідеї для Діви:

доставка улюбленої їжі;

сертифікат на масаж або спа;

спільна прогулянка;

настільні ігри чи головоломки.

Терези

Терези справжні романтики. Вони люблять красу, гармонію та спільні моменти. Подарувати можна:

косметику преміум-класу;

стильний одяг;

романтичну вечерю;

майстер-клас для двох;

пікнік із красивим оформленням.

Скорпіон

Скорпіони цінують глибину, пристрасть і таємничість. Їм подобаються нестандартні та емоційні подарунки, які створюють інтимний і особливий настрій. Вдалі ідеї:

ароматичні свічки;

масажні олії;

цікаві книги;

карти Таро;

романтична ніч у незвичайному місці.

Стрілець

Стрільці — справжні любителі свободи, пригод і руху. Тому найкращий подарунок для них — це нові враження. Ідеальні подарунки:

квитки на спорт або концерт;

похід із пікніком;

подорож;

туристичне спорядження.

Козеріг

Козероги цінують якість, статус і стабільність. Вони не люблять марнотратства, але поважають продумані подарунки. Що обрати:

класичні прикраси;

годинник;

вечерю в хорошому ресторані;

відтворення вашого першого побачення.

Водолій

Водолії не люблять шаблонів. Їм потрібні оригінальні ідеї. Подарунок має підкреслювати унікальність. Найкращі варіанти:

незвичайні аксесуари;

ретрокамера;

іменний відеопривіт;

гаджети;

благодійний внесок.

Риби

Риби — мрійники та романтики. Вони тонко відчувають атмосферу і цінують естетику. Найкращий подарунок:

ароматні квіти;

вінілові платівки;

парфуми;

солодощі ручної роботи;

похід у театр або музей;

подорож біля води.

