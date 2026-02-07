Гороскоп на День закоханих 2026 — яким знакам Зодіаку освідчаться

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Багато закоханих пар з нетерпінням чекають одне з найромантичніших свят зими — День святого Валентина. Це не тільки час побачень та подарунків, а й можливість сказати коханій людині про найважливіше та зробити сміливий крок у спільне майбутнє. Астрологи вже проаналізували енергетику 14 лютого і дізналися, для кого цей день стане початком нової сімейної історії. Чотири знаки Зодіаку мають найвищі шанси отримати пропозицію руки та серця.

Новини.LIVE розповідає, хто ж з представників зодіакального кола отримає омріяне питання у День закоханих.

Реклама

Читайте також:

Телець

Для вас цей день буде насиченим на емоції. Ви відчуватимете бажання будувати спільне майбутнє з другою половинкою. Адже ваші стосунки сповнені довіри та взаємоповаги. Пропозиція руки та серця може пролунати у затишній атмосфері: під час романтичної вечері, подорожі або сімейного свята.

Рак

Для вас 14 лютого стане днем щирих зізнань і глибоких емоцій. Ваша кохана людина може довго готуватися до цього моменту, продумуючи кожну деталь. Пропозиція руки та серця буде дуже зворушливою та особистою. Можливі сюрпризи з участю близьких людей або символічні подарунки з особливим змістом. Астрологи радять вам бути відкритими до розмов про майбутнє.

Терези

У День святого Валентина ви опинитесь у центрі романтичних подій. Зірки підсилять вашу привабливість, чарівність і здатність надихати другу половинку на серйозні кроки. Вам можуть зробити несподівану, але дуже красиву пропозицію руки та серця. Це може бути публічний жест, подорож мрії або стильний сюрприз у символічному місці.

Козеріг

День закоханих 2026 року стане підтвердженням серйозності намірів коханої людини. Ви не схильні до легковажних романів, тому пропозиція руки та серця буде добре продуманою і щирою. У цей день ваші стосунки отримають міцний фундамент для майбутньої родини. Зірки радять вам не приховувати емоцій і дозволити собі радіти цьому моменту без сумнівів.

Також пропонуємо інші теми до Дня святого Валентина

Що подарувати коханій людині на 14 лютого за знаком Зодіаку.

Що категорично не можна дарувати на День закоханих.

Які знаки Зодіаку знайдуть другу половинку в лютому.