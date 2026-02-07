Відео
Головна Свята Цим знакам Зодіаку зроблять пропозицію у День закоханих 2026

Цим знакам Зодіаку зроблять пропозицію у День закоханих 2026

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 15:43
Гороскоп на День закоханих 2026 — яким знакам Зодіаку освідчаться
Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Багато закоханих пар з нетерпінням чекають одне з найромантичніших свят зими — День святого Валентина. Це не тільки час побачень та подарунків, а й можливість сказати коханій людині про найважливіше та зробити сміливий крок у спільне майбутнє. Астрологи вже проаналізували енергетику 14 лютого і дізналися, для кого цей день стане початком нової сімейної історії. Чотири знаки Зодіаку мають найвищі шанси отримати пропозицію руки та серця.

Новини.LIVE розповідає, хто ж з представників зодіакального кола отримає омріяне питання у День закоханих.

Телець

Для вас цей день буде насиченим на емоції. Ви відчуватимете бажання будувати спільне майбутнє з другою половинкою. Адже ваші стосунки сповнені довіри та взаємоповаги. Пропозиція руки та серця може пролунати у затишній атмосфері: під час романтичної вечері, подорожі або сімейного свята.

Рак

Для вас 14 лютого стане днем щирих зізнань і глибоких емоцій. Ваша кохана людина може довго готуватися до цього моменту, продумуючи кожну деталь. Пропозиція руки та серця буде дуже зворушливою та особистою. Можливі сюрпризи з участю близьких людей або символічні подарунки з особливим змістом. Астрологи радять вам бути відкритими до розмов про майбутнє.

Терези

У День святого Валентина ви опинитесь у центрі романтичних подій. Зірки підсилять вашу привабливість, чарівність і здатність надихати другу половинку на серйозні кроки. Вам можуть зробити несподівану, але дуже красиву пропозицію руки та серця. Це може бути публічний жест, подорож мрії або стильний сюрприз у символічному місці.

Козеріг

День закоханих 2026 року стане підтвердженням серйозності намірів коханої людини. Ви не схильні до легковажних романів, тому пропозиція руки та серця буде добре продуманою і щирою. У цей день ваші стосунки отримають міцний фундамент для майбутньої родини. Зірки радять вам не приховувати емоцій і дозволити собі радіти цьому моменту без сумнівів.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
