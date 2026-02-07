Видео
Шесть знаков Зодиака найдут себе пару до 14 февраля 2026

Шесть знаков Зодиака найдут себе пару до 14 февраля 2026

Дата публикации 7 февраля 2026 23:53
Какие знаки Зодиака найду пару ко Дню влюбленных 2026 — гороскоп
Гороскоп для шести знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

День святого Валентина 2026 года может стать для многих представителей зодиакального круга настоящим началом новой любовной истории. Благодаря благоприятному располажению планет, которые активизируют любовную сферу, этим знакам Зодиака суждено найти пару именно к 14 февраля.

Новини.LIVE рассказывает, кто же из знаков Зодиака забудет об одиночестве и найдет пару уже ко Дню влюбленных.

Читайте также:
Телец

Именно дни перед праздником станут для вас периодом настоящего обновления в личной жизни. У вас появится шанс познакомиться с человеком через работу, учебу или совместный проект. И этот человек будет разделять ваши ценности и жизненные планы. Роман будет развиваться постепенно, но очень уверенно. Астрологи советуют не бояться делать первый шаг и говорить о своих чувствах открыто.

Близнецы

Неделя перед Днем влюбленных может стать для вас временем ярких эмоций и неожиданных признаний. Роман может начаться с легкого общения, переписки или случайной встречи. Очень быстро симпатия перерастет в нечто большее. К 14 февраля вы можете уже планировать совместное празднование романтического праздника.

Рак

Сейчас Вселенная буквально будет подталкивать вас к новым знакомствам, которые могут произойти через друзей, родственников или во время мероприятий. Вероятно, кто-то из вашего окружения давно обращает на вас внимание, но не решался признаться. Но наконец-то этот человек может проявить инициативу. К 14 февраля между вами сформируется теплая, доверительная связь.

Весы

Ближайшие дни станут временем, когда вы наконец-то осмелитесь открыться новым чувствам. По прогнозу астрологов, до 14 февраля возможно знакомство, которое произойдет в неожиданном месте, к примеру, во время поездки, культурного события или даже онлайн. Эта встреча сразу покажется особенной. Доверяйте своей интуиции и не сомневайтесь в собственной привлекательности.

Стрелец

Вам Вселенная готовит неожиданный поворот в любви. Вы можете встретить человека во время поездки, учебы или участия в мероприятии. Сначала это будет казаться просто интересным знакомством, но очень быстро между вами вспыхнет искра. День влюбленных вы можете провести уже вместе.

Рыбы

В неделю перед Днем влюбленных вы будете особенно чувствительными к знакам Вселенной и интуитивно почувствуете, с кем вам по пути. Вероятна встреча с человеком, который сразу покажется вам знакомой душой. Роман может начаться очень быстро и эмоционально.

Также предлагаем другие интересные темы ко Дню святого Валентина

Кому из знаков Зодиака сделают предложение руки и сердца в День влюбленных.

Что подарить любимому человеку на 14 февраля по знаку Зодиака.

Что категорически нельзя дарить на День влюбленных.

Ольга Зорич
Ольга Зорич
