Україна
Шість знаків Зодіаку знайдуть собі пару до 14 лютого 2026

Шість знаків Зодіаку знайдуть собі пару до 14 лютого 2026

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 23:53
Які знаки Зодіаку знайду пару до Дня закоханих 2026 — гороскоп
Гороскоп для шістьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

День святого Валентина 2026 року може стати для багатьох представників зодіакального кола не просто святом валентинок, а справжнім початком нової любовної історії. Завдяки сприятливому розташуванню планет, що активізують любовну сферу, цим знакам Зодіаку судилося знайти пару саме до 14 лютого.

Новини.LIVE розповідає, хто ж зі знаків Зодіаку забуде про самотність та знайде пару вже до Дня закоханих.

Читайте також:
Телець

Саме дні перед святом стануть для вас періодом справжнього оновлення в особистому житті. У вас з'явиться шанс познайомитися з людиною через роботу, навчання або спільний проєкт. І ця людина поділятиме ваші цінності та життєві плани. Роман розвиватиметься поступово, але дуже впевнено. Астрологи радять не боятися робити перший крок і говорити про свої почуття відкрито.

Близнюки

Тиждень перед Днем закоханих може стати для вас часом яскравих емоцій і несподіваних зізнань. Роман може початися з легкого спілкування, переписки або випадкової зустрічі. Дуже швидко симпатія переросте у щось більше. До 14 лютого ви можете вже  планувати спільне святкування романтичного свята.

Рак

Зараз Всесвіт буквально підштовхуватиме вас до нових знайомств, які можуть статися через друзів, родичів або під час заходів. Ймовірно, хтось із вашого оточення давно звертає на вас увагу, але не наважувався зізнатися. Але нарешті ця людина може проявити ініціативу. До 14 лютого між вами сформується теплий, довірливий зв'язок. 

Терези

Найближчі дні стануть часом, коли ви нарешті наважитесь відкритися новим почуттям. За прогнозом астрологів, до 14 лютого можливе знайомство, яке станеться у несподіваному місці, до прикладу, під час поїздки, культурної події або навіть онлайн. Ця зустріч одразу здасться особливою. Довіряйте своїй інтуїції і не сумнівайтеся у власній привабливості.

Стрілець

Вам Всесвіт готує несподіваний поворот у коханні. Ви можете зустріти людину під час поїздки, навчання або участі у заході. Спочатку це здаватиметься просто цікавим знайомством, але дуже швидко між вами спалахне іскра. День закоханих ви можете провести вже разом.

Риби

У тиждень перед Днем закоханих ви будете особливо чутливими до знаків Всесвіту та інтуїтивно відчуєте, з ким вам по дорозі. Ймовірна зустріч із людиною, яка одразу здасться вам знайомою душею. Роман може розпочатися дуже швидко та емоційно.

Також пропонуємо інші цікаві теми до Дня святого Валентина

Кому зі знаків Зодіаку зроблять пропозицію руки і серця у День закоханих.

Що подарувати коханій людині на 14 лютого за знаком Зодіаку.

Що категорично не можна дарувати на День закоханих.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
