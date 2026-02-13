Молодик 17 лютого 2026 — які знаки Зодіаку отримають ключі від щастя

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Особливий молодий Місяць у знаку Водолія зійде на небі вже 17 лютого. Астрологи називають його одним із найсильніших енергетичних моментів року, адже молодик супроводжуватиме сонячне затемнення. Цей день може стати точкою відліку для нових мрій, сміливих рішень і несподіваних шансів. Особливо пощастить п'ятьом знакам Зодіаку. Для них актуальними стануть теми свободи, розвитку та нових ідей.

Новини.LIVE розповідає, хто ж з представників зодіакального кола опинився у списку щасливчиків Всесвіту та що на них чекає.

Овен

Для вас молодик відкриває двері у світ корисних знайомств і перспективних проєктів. У найближчі тижні ви можете отримати пропозицію, яка змінить професійний напрям або принесе додатковий дохід. Особливу роль відіграють друзі та колеги. Не відмовляйтеся від спільних ідей і командної роботи.

Телець

Молодик у Водолії активує вашу сферу кар'єри та грошей. Можливе підвищення, вигідна угода або нове джерело доходу. Ви нарешті відчуєте, що ваша праця починає давати реальні плоди. Астрологи радять вам чітко сформулювати фінансові цілі на найближчі місяці. Це гарантовано принесе успіх.

Близнюки

Для вас цей період стане стартом нового етапу в навчанні, подорожах або особистому розвитку. Ви можете знайти наставника, пройти важливий курс або отримати шанс проявити себе на новому рівні. Інвестуйте час у знання та саморозвиток. Те, що ви почнете в лютому, принесе результат уже навесні.

Лев

Молодик 17 лютого вплине на вашу сферу особистих і ділових стосунків. Ви можете зустріти людину, яка стане важливою частиною вашого життя, або вивести на новий рівень уже наявні стосунки. Будьте чесними із собою та іншими. Відверта розмова зараз здатна змінити майбутнє на краще.

Водолій

Для вас цей молодик є головною подією зими. Він запускає процес внутрішнього оновлення, зміни цінностей і життєвих орієнтирів. Ви можете наважитися на те, про що давно мріяли: змінити роботу, стиль життя або навіть місце проживання. Сміливо відкривайте нову сторінку, адже саме зараз Всесвіт вас підтримує найбільше.

