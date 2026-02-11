Молодик 17 лютого 2026 — життя яких знаків Зодіак зміниться назавжди

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Молодий Місяць у знаку Водолія, який збігається із сонячним затемненням, пройде 17 лютого та стане переломним моментом для багатьох. А для п'ятьох знаків Зодіаку астрологи називають цей період часом внутрішнього пробудження і доленосних поворотів.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку чекати на великі зміни після молодика 17 лютого.

Овен

Вам новий Місяць відкриє нові можливості у сфері кар'єри та самореалізації. Це найсприятливіший час для того, щоб змінити напрям діяльності. Ви можете отримати несподівану пропозицію або наважитися на власний проєкт. Астрологи радять уважно ставитися до нових знайомств і ділових контактів.

Телець

Молодик у Водолії торкнеться питань репутації та життєвих цілей. Ви можете переглянути свої плани на майбутнє і зрозуміти, що хочете більшого. У цей період можливі зміни на роботі, підвищення або рішення про кардинальну зміну сфери діяльності. Не тримайтеся за те, що давно перестало вас надихати. Новий Місяць допоможе зробити сміливий крок уперед.

Лев

17 лютого стане переломним у сфері стосунків. Це може бути нове кохання, серйозний етап у вже існуючих відносинах або рішення поставити крапку там, де немає розвитку. Ваше особисте життя може змінитися дуже швидко. Говоріть відкрито про свої почуття і не бійтеся чесності.

Скорпіон

Ви відчуєте сильні трансформації у сфері дому, родини та внутрішнього комфорту. Період після молодика може принести важливі рішення: переїзд, ремонт, зміну сімейного статусу. Ви нарешті створюватимете простір, у якому почуватиметесь спокійно та захищено. Слухайте свій внутрішній голос.

Водолій

Для вас цей молодик стане початком нового життєвого циклу. Зміни будуть масштабними. Можливе повне перезавантаження цілей, стилю життя, кола спілкування та світогляду. Ви можете відчути, що готові почати все з чистого аркуша. Не стримуйте своїх ідей та бажань. Настав час діяти так, як підказує серце, а не страх.

