Яким знакам Зодіаку не пощастить у коханні в День святого Валентина 2026

День святого Валентина вважається святом кохання, але у 2026 році для деяких знаків Зодіаку він може стати справжнім розчаруванням. Астрологи попереджають, для двох представників зодіакального кола планети формують напружені аспекти, які вплинуть на стосунки. 14 лютого може принести болісну правду та непрості рішення.

Новини.LIVE розповідає, які знаки Зодіаку ризикують пережити непростий День закоханих 2026 року.

Близнюки

День святого Валентина може принести моменти відчаю та розчарування. Ви зрозумієте, що партнер не до кінця чесний з вами. Можливі ситуації, коли обіцянки не будуть виконані, а красиві слова залишаться лише словами. Астрологи радять не влаштовувати конфлікти на емоціях.

Скорпіон

У День закоханих доведеться зіткнутися з непростими подіями. Ви можете відчути, що вкладаєте у стосунки набагато більше, ніж отримуєте у відповідь. Через це з'явиться відчуття самотності навіть поруч із близькою людиною. Можливі сцени ревнощів, недовіра. Для декого цей день стане моментом істини, коли доведеться вирішувати, чи варто продовжувати такі стосунки. Астрологи радять не тримати біль у собі та не мовчати про свої переживання.

