День закоханих 2026 — що приготувати коханій людині за знаком Зодіаку

Гороскоп для знаків Зодіаку на День закоханих. Колаж: Новини.LIVE

День святого Валентина — особливий привід сказати про свої почуття. Можна проявити турботу і здивувати кохану людину, приготувавши смачну романтичну вечерю. Астрологи кажуть, оскільки кожен знак Зодіаку має свій характер, смаки та вподобання, то й страву можна обрати, орієнтуючись на гороскоп.

Новини.LIVE розповідає, що можна приготувати на романтичну вечерю до Дня закоханих.

Реклама

Читайте також:

Овен

Овни енергійні та пристрасні. Вони цінують сміливі смаки та оригінальні рішення. Щоб вразити Овна, потрібні страви з характером.

Приготуйте на 14 лютого:

Стейк з яловичини з пікантним соусом;

Курку теріякі з овочами;

Пасту з томатно-перцевим соусом.

Десерт:

Шоколад з перцем;

Шоколадний торт;

Фондан.

Телець

Тельці обожнюють комфорт та домашній затишок. Продукти мають бути свіжі та якісні, а романтична вечеря приготована з душею.

Основні страви, які можна приготувати:

Запечена курка з травами;

Лосось у вершковому соусі;

Картопля по-селянськи з сиром.

Десерт: чізкейк з ягодами.

Близнюки

Близнюки люблять різноманіття і легкість. Вечеря має створювати відчуття свята. А ще їм точно сподобається те, що вона ще не куштували.

В якості основної страви можна подати:

Сирна та м'ясна тарілки з брускетами;

Роли або суші;

Салат з морепродуктами.

На десерт:

Макаруни;

Міні-десерти без цукру;

Корисні цукерки.

Рак

Раки дуже чутливі та романтичні. Вони цінують турботу і страви з душею. Тому романтичну вечерю варто готувати з любов'ю і щирими почуттями.

Головна страва вечора:

Домашні вареники або паста;

Курка в сметанному соусі;

Лазанья;

Жульєн з куркою та грибами.

Десерт: домашній медовик або наполеон.

Лев

Леви люблять розкіш, увагу і ефектність. Їх потрібно вражати. Страви мають бути гарними та мати особливий смак.

Подайте на романтичну вечерю:

Стейк;

Запечену червону рибу;

Філе міньйон;

Різото з морепродуктами.

Десерт: тірамісу з кавовими нотками.

Діва

Діви цінують простоту, користь і якість, а також звертають особливу увагу на деталі. Якщо хочете вразити Діву, приготуйте:

Запечену індичку з травами;

Овочеве рагу;

Салат з кіноа та авокадо;

Салат з морепродуктами.

Десерт: йогуртовий десерт з фруктами.

Терези

Терези — справжні естети. Вони люблять гармонію, красу і вишуканість. Зробіть акцент на сервіруванні — Терези це оцінять.

Основні страви:

Паста з морепродуктами;

Креветки в часниковому соусі;

Капрезе з моцарелою.

Десерт: панакота з полуницею.

Скорпіон

Скорпіони пристрасні, загадкові та люблять насичені смаки. Має бути вечеря, яка створить справжню атмосферу спокуси.

Головною стравою на День закоханих можна вибрати:

М'ясо в червоному вині;

Гостра локшина з морепродуктами;

Свинина з соусом барбекю.

Десерт: темний шоколад з чилі або трюфелі.

Стрілець

Стрільці обожнюють подорожі та екзотику. Їм до вподоби незвичайні поєднання. Тож, саме екзотична кухня зробить вечір яскравим і незабутнім.

Основні страви:

Тайське карі;

Тако з куркою;

Фахітас з овочами.

Десерт: манговий мус або сорбет.

Козеріг

Козероги стримані, практичні та цінують класику. Краще обирати перевірені та улюблені смаки.

Основні страви:

Запечене м'ясо з картоплею;

Класична лазанья;

Курячі рулети з сиром.

Десерт: наполеон або еклери.

Водолій

Водолії люблять експерименти і нестандартні рішення. Чим оригінальніше — тим краще.

Основні страви:

Вегетаріанські боули;

Незвичні салати з фруктами;

Яловичий стейк з азійським соусом;

Паста з соусом песто і горіхами.

Десерт: лавандовий чизкейк або морозиво з незвичним смаком.

Риби

Риби — мрійники та романтики. Вони цінують ніжність і легкість. М'які смаки створять атмосферу казки та затишку.

Приготуйте на 14 лютого:

Запечену рибу з лимоном;

Салат з тунцем;

Пасту з вершковим соусом.

Десерт: полуничний мус або желе.

Також пропонуємо інші цікаві теми до Дня святого Валентина

Які знаки Зодіаку знайдуть собі пару до Дня закоханих.

Хто отримає пропозицію руки і серця 14 лютого.

Що подарувати коханій людині на 14 лютого за знаком Зодіаку.

Які подарунки не можна робити на День закоханих.