День закоханих 2026 — що приготувати коханій людині за знаком Зодіаку

Що приготувати коханій людині на 14 лютого за знаком Зодіаку
День святого Валентина — особливий привід сказати про свої почуття. Можна проявити турботу і здивувати кохану людину, приготувавши смачну романтичну вечерю. Астрологи кажуть, оскільки кожен знак Зодіаку має свій характер, смаки та вподобання, то й страву можна обрати, орієнтуючись на гороскоп.
Новини.LIVE розповідає, що можна приготувати на романтичну вечерю до Дня закоханих.
Овен
Овни енергійні та пристрасні. Вони цінують сміливі смаки та оригінальні рішення. Щоб вразити Овна, потрібні страви з характером.
Приготуйте на 14 лютого:
- Стейк з яловичини з пікантним соусом;
- Курку теріякі з овочами;
- Пасту з томатно-перцевим соусом.
Десерт:
- Шоколад з перцем;
- Шоколадний торт;
- Фондан.
Телець
Тельці обожнюють комфорт та домашній затишок. Продукти мають бути свіжі та якісні, а романтична вечеря приготована з душею.
Основні страви, які можна приготувати:
- Запечена курка з травами;
- Лосось у вершковому соусі;
- Картопля по-селянськи з сиром.
Десерт: чізкейк з ягодами.
Близнюки
Близнюки люблять різноманіття і легкість. Вечеря має створювати відчуття свята. А ще їм точно сподобається те, що вона ще не куштували.
В якості основної страви можна подати:
- Сирна та м'ясна тарілки з брускетами;
- Роли або суші;
- Салат з морепродуктами.
На десерт:
- Макаруни;
- Міні-десерти без цукру;
- Корисні цукерки.
Рак
Раки дуже чутливі та романтичні. Вони цінують турботу і страви з душею. Тому романтичну вечерю варто готувати з любов'ю і щирими почуттями.
Головна страва вечора:
- Домашні вареники або паста;
- Курка в сметанному соусі;
- Лазанья;
- Жульєн з куркою та грибами.
Десерт: домашній медовик або наполеон.
Лев
Леви люблять розкіш, увагу і ефектність. Їх потрібно вражати. Страви мають бути гарними та мати особливий смак.
Подайте на романтичну вечерю:
- Стейк;
- Запечену червону рибу;
- Філе міньйон;
- Різото з морепродуктами.
Десерт: тірамісу з кавовими нотками.
Діва
Діви цінують простоту, користь і якість, а також звертають особливу увагу на деталі. Якщо хочете вразити Діву, приготуйте:
- Запечену індичку з травами;
- Овочеве рагу;
- Салат з кіноа та авокадо;
- Салат з морепродуктами.
Десерт: йогуртовий десерт з фруктами.
Терези
Терези — справжні естети. Вони люблять гармонію, красу і вишуканість. Зробіть акцент на сервіруванні — Терези це оцінять.
Основні страви:
- Паста з морепродуктами;
- Креветки в часниковому соусі;
- Капрезе з моцарелою.
Десерт: панакота з полуницею.
Скорпіон
Скорпіони пристрасні, загадкові та люблять насичені смаки. Має бути вечеря, яка створить справжню атмосферу спокуси.
Головною стравою на День закоханих можна вибрати:
- М'ясо в червоному вині;
- Гостра локшина з морепродуктами;
- Свинина з соусом барбекю.
Десерт: темний шоколад з чилі або трюфелі.
Стрілець
Стрільці обожнюють подорожі та екзотику. Їм до вподоби незвичайні поєднання. Тож, саме екзотична кухня зробить вечір яскравим і незабутнім.
Основні страви:
- Тайське карі;
- Тако з куркою;
- Фахітас з овочами.
Десерт: манговий мус або сорбет.
Козеріг
Козероги стримані, практичні та цінують класику. Краще обирати перевірені та улюблені смаки.
Основні страви:
- Запечене м'ясо з картоплею;
- Класична лазанья;
- Курячі рулети з сиром.
Десерт: наполеон або еклери.
Водолій
Водолії люблять експерименти і нестандартні рішення. Чим оригінальніше — тим краще.
Основні страви:
- Вегетаріанські боули;
- Незвичні салати з фруктами;
- Яловичий стейк з азійським соусом;
- Паста з соусом песто і горіхами.
Десерт: лавандовий чизкейк або морозиво з незвичним смаком.
Риби
Риби — мрійники та романтики. Вони цінують ніжність і легкість. М'які смаки створять атмосферу казки та затишку.
Приготуйте на 14 лютого:
- Запечену рибу з лимоном;
- Салат з тунцем;
- Пасту з вершковим соусом.
Десерт: полуничний мус або желе.
Також пропонуємо інші цікаві теми до Дня святого Валентина
Які знаки Зодіаку знайдуть собі пару до Дня закоханих.
Хто отримає пропозицію руки і серця 14 лютого.
Що подарувати коханій людині на 14 лютого за знаком Зодіаку.
Які подарунки не можна робити на День закоханих.
Читайте Новини.LIVE!