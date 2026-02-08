День влюбленных 2026 — что приготовить любимому человеку по знаку Зодиака

Гороскоп для знаков Зодиака на День влюбленных. Коллаж: Новини.LIVE

День святого Валентина — особый повод сказать о своих чувствах. Можно проявить заботу и удивить любимого человека, приготовив вкусный романтический ужин. Астрологи говорят, поскольку каждый знак Зодиака имеет свой характер, вкусы и предпочтения, то и блюдо можно выбрать, ориентируясь на гороскоп.

Новини.LIVE рассказывает, что можно приготовить на романтический ужин ко Дню влюбленных.

Овен

Овны энергичные и страстные. Они ценят смелые вкусы и оригинальные решения. Чтобы поразить Овна, нужны блюда с характером.

Приготовьте на 14 февраля:

Стейк из говядины с пикантным соусом;

Курицу терияки с овощами;

Пасту с томатно-перечным соусом.

Десерт:

Шоколад с перцем;

Шоколадный торт;

Фондан.

Телец

Тельцы обожают комфорт и домашний уют. Продукты должны быть свежие и качественные, а романтический ужин приготовлен с душой.

Основные блюда, которые можно приготовить:

Запеченная курица с травами;

Лосось в сливочном соусе; Лосось в сливочном соусе;

Картофель по-деревенски с сыром.

Десерт: чизкейк с ягодами.

Близнецы

Близнецы любят многообразие и легкость. Ужин должен создавать ощущение праздника. А еще им точно понравится то, что они еще не пробовали.

В качестве основного блюда можно подать:

Сырная и мясная тарелки с брускеттами;

Роллы или суши;

Салат с морепродуктами.

На десерт:

Макаруны;

Мини-десерты без сахара;

Полезные конфеты.

Рак

Раки очень чувствительны и романтичны. Они ценят заботу и блюда с душой. Поэтому романтический ужин стоит готовить с любовью и искренними чувствами.

Главное блюдо вечера:

Домашние вареники или паста;

Курица в сметанном соусе;

Лазанья;

Жульен с курицей и грибами.

Десерт: домашний медовик или наполеон.

Лев

Львы любят роскошь, внимание и эффектность. Их нужно поражать. Блюда должны быть красивыми и иметь особый вкус.

Подайте на романтический ужин:

Стейк;

Запеченную красную рыбу;

Филе миньон;

Ризотто с морепродуктами.

Десерт: тирамису с кофейными нотками.

Дева

Девы ценят простоту, пользу и качество, а также обращают особое внимание на детали. Если хотите поразить Деву, приготовьте:

Запеченную индейку с травами;

Овощное рагу из овощей;

Салат с киноа и авокадо;

Салат с морепродуктами; Салат с морепродуктами.

Десерт: йогуртовый десерт с фруктами.

Весы

Весы — настоящие эстеты. Они любят гармонию, красоту и изысканность. Сделайте акцент на сервировке — Весы это оценят.

Основные блюда:

Паста с морепродуктами;

Креветки в чесночном соусе;

Капрезе с моцареллой.

Десерт: панакота с клубникой.

Скорпион

Скорпионы страстные, загадочные и любят насыщенные вкусы. Должен быть ужин, который создаст настоящую атмосферу соблазна.

Главным блюдом на День влюбленных можно выбрать:

Мясо в красном вине;

Острая лапша с морепродуктами;

Свинина с соусом барбекю.

Десерт: темный шоколад с чили или трюфели.

Стрелец

Стрельцы обожают путешествия и экзотику, им нравятся необычные сочетания, поэтому именно экзотическая кухня сделает вечер ярким и незабываемым.

Основные блюда:

Тайское карри;

Тако с курицей;

Фахитас с овощами; Фахитас с овощами.

Десерт: манговый мусс или сорбет.

Козерог

Козероги сдержанные, практичные и ценят классику. Лучше выбирать проверенные и любимые вкусы.

Основные блюда:

Запеченное мясо с картофелем;

Классическая лазанья;

Куриные рулеты с сыром; Куриные рулеты с сыром.

Десерт: наполеон или эклеры.

Водолей

Водолеи любят эксперименты и нестандартные решения. Чем оригинальнее — тем лучше.

Основные блюда:

Вегетарианские боулы;

Необычные салаты с фруктами;

Говяжий стейк с азиатским соусом;

Паста с соусом песто и орехами.

Десерт: лавандовый чизкейк или мороженое с необычным вкусом.

Рыбы

Рыбы — мечтатели и романтики. Они ценят нежность и легкость. Мягкие вкусы создадут атмосферу сказки и уюта.

Приготовьте на 14 февраля:

Запеченную рыбу с лимоном;

Салат с тунцом;

Пасту со сливочным соусом; Пасту со сливочным соусом.

Десерт: клубничный мусс или желе.

