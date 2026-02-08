Видео
Что приготовить любимому человеку на 14 февраля по знаку Зодиака

Дата публикации 8 февраля 2026 23:54
День влюбленных 2026 — что приготовить любимому человеку по знаку Зодиака
Гороскоп для знаков Зодиака на День влюбленных. Коллаж: Новини.LIVE

День святого Валентина — особый повод сказать о своих чувствах. Можно проявить заботу и удивить любимого человека, приготовив вкусный романтический ужин. Астрологи говорят, поскольку каждый знак Зодиака имеет свой характер, вкусы и предпочтения, то и блюдо можно выбрать, ориентируясь на гороскоп.

Новини.LIVE рассказывает, что можно приготовить на романтический ужин ко Дню влюбленных.

Овен

Овны энергичные и страстные. Они ценят смелые вкусы и оригинальные решения. Чтобы поразить Овна, нужны блюда с характером.

Приготовьте на 14 февраля:

  • Стейк из говядины с пикантным соусом;
  • Курицу терияки с овощами;
  • Пасту с томатно-перечным соусом.

Десерт:

  • Шоколад с перцем;
  • Шоколадный торт;
  • Фондан.
Телец

Тельцы обожают комфорт и домашний уют. Продукты должны быть свежие и качественные, а романтический ужин приготовлен с душой.

Основные блюда, которые можно приготовить:

  • Запеченная курица с травами;
  • Лосось в сливочном соусе; Лосось в сливочном соусе;
  • Картофель по-деревенски с сыром.

Десерт: чизкейк с ягодами.

Близнецы

Близнецы любят многообразие и легкость. Ужин должен создавать ощущение праздника. А еще им точно понравится то, что они еще не пробовали.

В качестве основного блюда можно подать:

  • Сырная и мясная тарелки с брускеттами;
  • Роллы или суши;
  • Салат с морепродуктами.

На десерт:

  • Макаруны;
  • Мини-десерты без сахара;
  • Полезные конфеты.
Рак

Раки очень чувствительны и романтичны. Они ценят заботу и блюда с душой. Поэтому романтический ужин стоит готовить с любовью и искренними чувствами.

Главное блюдо вечера:

  • Домашние вареники или паста;
  • Курица в сметанном соусе;
  • Лазанья;
  • Жульен с курицей и грибами.

Десерт: домашний медовик или наполеон.

Лев

Львы любят роскошь, внимание и эффектность. Их нужно поражать. Блюда должны быть красивыми и иметь особый вкус.

Подайте на романтический ужин:

  • Стейк;
  • Запеченную красную рыбу;
  • Филе миньон;
  • Ризотто с морепродуктами.

Десерт: тирамису с кофейными нотками.

Дева

Девы ценят простоту, пользу и качество, а также обращают особое внимание на детали. Если хотите поразить Деву, приготовьте:

  • Запеченную индейку с травами;
  • Овощное рагу из овощей;
  • Салат с киноа и авокадо;
  • Салат с морепродуктами; Салат с морепродуктами.

Десерт: йогуртовый десерт с фруктами.

Весы

Весы — настоящие эстеты. Они любят гармонию, красоту и изысканность. Сделайте акцент на сервировке — Весы это оценят.

Основные блюда:

  • Паста с морепродуктами;
  • Креветки в чесночном соусе;
  • Капрезе с моцареллой.

Десерт: панакота с клубникой.

Скорпион

Скорпионы страстные, загадочные и любят насыщенные вкусы. Должен быть ужин, который создаст настоящую атмосферу соблазна.

Главным блюдом на День влюбленных можно выбрать:

  • Мясо в красном вине;
  • Острая лапша с морепродуктами;
  • Свинина с соусом барбекю.

Десерт: темный шоколад с чили или трюфели.

Стрелец

Стрельцы обожают путешествия и экзотику, им нравятся необычные сочетания, поэтому именно экзотическая кухня сделает вечер ярким и незабываемым.

Основные блюда:

  • Тайское карри;
  • Тако с курицей;
  • Фахитас с овощами; Фахитас с овощами.

Десерт: манговый мусс или сорбет.

Козерог

Козероги сдержанные, практичные и ценят классику. Лучше выбирать проверенные и любимые вкусы.

Основные блюда:

  • Запеченное мясо с картофелем;
  • Классическая лазанья;
  • Куриные рулеты с сыром; Куриные рулеты с сыром.

Десерт: наполеон или эклеры.

Водолей

Водолеи любят эксперименты и нестандартные решения. Чем оригинальнее — тем лучше.

Основные блюда:

  • Вегетарианские боулы;
  • Необычные салаты с фруктами;
  • Говяжий стейк с азиатским соусом;
  • Паста с соусом песто и орехами.

Десерт: лавандовый чизкейк или мороженое с необычным вкусом.

Рыбы

Рыбы — мечтатели и романтики. Они ценят нежность и легкость. Мягкие вкусы создадут атмосферу сказки и уюта.

Приготовьте на 14 февраля:

  • Запеченную рыбу с лимоном;
  • Салат с тунцом;
  • Пасту со сливочным соусом; Пасту со сливочным соусом.

Десерт: клубничный мусс или желе.

