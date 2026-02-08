День влюбленных 2026 — что приготовить любимому человеку по знаку Зодиака

Что приготовить любимому человеку на 14 февраля по знаку Зодиака
День святого Валентина — особый повод сказать о своих чувствах. Можно проявить заботу и удивить любимого человека, приготовив вкусный романтический ужин. Астрологи говорят, поскольку каждый знак Зодиака имеет свой характер, вкусы и предпочтения, то и блюдо можно выбрать, ориентируясь на гороскоп.
Овен
Овны энергичные и страстные. Они ценят смелые вкусы и оригинальные решения. Чтобы поразить Овна, нужны блюда с характером.
Приготовьте на 14 февраля:
- Стейк из говядины с пикантным соусом;
- Курицу терияки с овощами;
- Пасту с томатно-перечным соусом.
Десерт:
- Шоколад с перцем;
- Шоколадный торт;
- Фондан.
Телец
Тельцы обожают комфорт и домашний уют. Продукты должны быть свежие и качественные, а романтический ужин приготовлен с душой.
Основные блюда, которые можно приготовить:
- Запеченная курица с травами;
- Лосось в сливочном соусе;
- Картофель по-деревенски с сыром.
Десерт: чизкейк с ягодами.
Близнецы
Близнецы любят многообразие и легкость. Ужин должен создавать ощущение праздника. А еще им точно понравится то, что они еще не пробовали.
В качестве основного блюда можно подать:
- Сырная и мясная тарелки с брускеттами;
- Роллы или суши;
- Салат с морепродуктами.
На десерт:
- Макаруны;
- Мини-десерты без сахара;
- Полезные конфеты.
Рак
Раки очень чувствительны и романтичны. Они ценят заботу и блюда с душой. Поэтому романтический ужин стоит готовить с любовью и искренними чувствами.
Главное блюдо вечера:
- Домашние вареники или паста;
- Курица в сметанном соусе;
- Лазанья;
- Жульен с курицей и грибами.
Десерт: домашний медовик или наполеон.
Лев
Львы любят роскошь, внимание и эффектность. Их нужно поражать. Блюда должны быть красивыми и иметь особый вкус.
Подайте на романтический ужин:
- Стейк;
- Запеченную красную рыбу;
- Филе миньон;
- Ризотто с морепродуктами.
Десерт: тирамису с кофейными нотками.
Дева
Девы ценят простоту, пользу и качество, а также обращают особое внимание на детали. Если хотите поразить Деву, приготовьте:
- Запеченную индейку с травами;
- Овощное рагу из овощей;
- Салат с киноа и авокадо;
- Салат с морепродуктами;
Десерт: йогуртовый десерт с фруктами.
Весы
Весы — настоящие эстеты. Они любят гармонию, красоту и изысканность. Сделайте акцент на сервировке — Весы это оценят.
Основные блюда:
- Паста с морепродуктами;
- Креветки в чесночном соусе;
- Капрезе с моцареллой.
Десерт: панакота с клубникой.
Скорпион
Скорпионы страстные, загадочные и любят насыщенные вкусы. Должен быть ужин, который создаст настоящую атмосферу соблазна.
Главным блюдом на День влюбленных можно выбрать:
- Мясо в красном вине;
- Острая лапша с морепродуктами;
- Свинина с соусом барбекю.
Десерт: темный шоколад с чили или трюфели.
Стрелец
Стрельцы обожают путешествия и экзотику, им нравятся необычные сочетания, поэтому именно экзотическая кухня сделает вечер ярким и незабываемым.
Основные блюда:
- Тайское карри;
- Тако с курицей;
- Фахитас с овощами;
Десерт: манговый мусс или сорбет.
Козерог
Козероги сдержанные, практичные и ценят классику. Лучше выбирать проверенные и любимые вкусы.
Основные блюда:
- Запеченное мясо с картофелем;
- Классическая лазанья;
- Куриные рулеты с сыром;
Десерт: наполеон или эклеры.
Водолей
Водолеи любят эксперименты и нестандартные решения. Чем оригинальнее — тем лучше.
Основные блюда:
- Вегетарианские боулы;
- Необычные салаты с фруктами;
- Говяжий стейк с азиатским соусом;
- Паста с соусом песто и орехами.
Десерт: лавандовый чизкейк или мороженое с необычным вкусом.
Рыбы
Рыбы — мечтатели и романтики. Они ценят нежность и легкость. Мягкие вкусы создадут атмосферу сказки и уюта.
Приготовьте на 14 февраля:
- Запеченную рыбу с лимоном;
- Салат с тунцом;
- Пасту со сливочным соусом;
Десерт: клубничный мусс или желе.
