Каким знакам Зодиака не повезет в любви в День святого Валентина 2026

День святого Валентина считается праздником любви, но в 2026 году для некоторых знаков Зодиака он может стать настоящим разочарованием. Астрологи предупреждают, для двух представителей зодиакального круга планеты формируют напряженные аспекты, которые повлияют на отношения. 14 февраля может принести мучительную правду и непростые решения.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака рискуют пережить непростой День влюбленных в 2026 году.

Близнецы

День святого Валентина может принести моменты отчаяния и разочарования. Вы поймете, что партнер не до конца честен с вами. Возможны ситуации, когда обещания не будут выполнены, а красивые слова останутся лишь словами. Астрологи советуют не устраивать конфликты на эмоциях.

Скорпион

В День влюбленных придется столкнуться с непростыми событиями. Вы можете почувствовать, что вкладываете в отношения гораздо больше, чем получаете в ответ. Из-за этого появится ощущение одиночества даже рядом с близким человеком. Возможны сцены ревности, недоверие. Для некоторых этот день станет моментом истины, когда придется решать, стоит ли продолжать такие отношения. Астрологи советуют не держать боль в себе и не молчать о своих переживаниях.

