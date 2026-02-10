Сонячне затемнення 17 лютого 2026 — на які знаки Зодіаку чекає подарунок

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Астрологи говорять про доленосну астрологічну подію, яку ми зустрінемо у лютому — сонячне затемнення у знаку Водолія. Для багатьох це буде час енергетичного перезавантаження. Особливо пощастить трьом знакам Зодіаку, для яких відкриється шлях до змін та успіху.

Новини.LIVE розповідає, які знаки Зодіаку під час цього сонячного затемнення відчують особливу підтримку Всесвіту.

Реклама

Читайте також:

Сонячне затемнення 2026 — коли відбудеться, особливості та як вплине

Кільцеподібне сонячне затемнення відбудеться 17 лютого, початок об 11:56, а пік — 14:12 за київським часом. Затемнення пройде у знаку Водолія. Саме тому воно торкнеться тем свободи, нових ідей, змін у мисленні, виходу за межі звичного.

Кільцеподібне сонячне затемнення. Фото: istockphoto.com

Три знаки Зодіаку, які отримають подарунок від Всесвіту

Водолій

Для вас це сонячне затемнення стане справжнім перезапуском життя, оскільки подія відбувається у вашому знаку. У найближчі тижні після 17 лютого ви можете отримати:

нову пропозицію роботи або проєкту;

шанс змінити стиль життя чи напрям розвитку;

важливе знайомство.

Астрологи наголошують, що саме у цей період необхідно гучно заявляти про себе. Не бійтеся виходити із зони комфорту. Запишіть свої головні цілі на найближчий рік і почніть рухатися до них одразу після затемнення.

Лев

Для вас сонячне затемнення активує сферу партнерства, кохання та співпраці. Саме тут на вас чекає головний подарунок долі. У цей період можливі:

нові романтичні стосунки;

зміцнення вже існуючих зв'язків (особистих або ділових);

вигідне ділове партнерство;

підтримка від впливової людини.

Також можливі приємні сюрпризи у сфері фінансів через співпрацю з іншими. Будьте відкритими до діалогу, не уникайте серйозних розмов і не відштовхуйте тих, хто щиро хоче вам допомогти.

Скорпіон

Вам затемнення принесе зміни у сфері дому, родини та власного "я". Ви отримаєте шанс побудувати міцний фундамент для майбутнього.

Після 17 лютого можливі:

покращення житлових умов;

переїзд або ремонт;

примирення з близькими;

важливі сімейні новини;

відчуття внутрішнього спокою.

Цей період допоможе вам відпустити старі образи та страхи. Ви зрозумієте, що справжня сила полягає у внутрішній рівновазі та підтримці рідних. Астрологи радять більше часу проводити з родиною та не відкладати важливі розмови.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Які знаки Зодіаку повірять у диво завдяки молодому Місяцю у Водолії 17 лютого 2026.

Кому лютий принесе зміни у сімейному житті.

Хто отримає пропозицію руки і серця 14 лютого.

Кому пощастить знайти пару до Дня закоханих.