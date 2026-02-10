Солнечное затмение 17 февраля 2026 — какие знаки Зодиака ждет подарок

Солнечное затмение несет особый подарок трем знакам Зодиака
Астрологи говорят о судьбоносном астрологическом событии, которое мы встретим в феврале — солнечное затмение в знаке Водолея. Для многих это будет время энергетической перезагрузки. Особенно повезет трем знакам Зодиака, для которых откроется путь к ипеременам и успеху.
Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака во время этого солнечного затмения почувствуют особую поддержку Вселенной.
Солнечное затмение 2026 — когда произойдет, особенности и как повлияет
Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля, начало в 11:56, а пик — 14:12 по киевскому времени. Затмение пройдет в знаке Водолея. Именно поэтому оно коснется тем свободы, новых идей, изменений в мышлении, выхода за пределы привычного.
Три знака Зодиака, которые получат подарок от Вселенной
Водолей
Для вас это солнечное затмение станет настоящим перезапуском жизни, поскольку событие происходит в вашем знаке. В ближайшие недели после 17 февраля вы можете получить:
- новое предложение работы или проекта;
- шанс изменить стиль жизни или направление развития;
- важное знакомство.
Астрологи отмечают, что именно в этот период необходимо громко заявлять о себе. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Запишите свои главные цели на ближайший год и начните двигаться к ним сразу после затмения.
Лев
Для вас солнечное затмение активирует сферу партнерства, любви и сотрудничества. Именно здесь вас ждет главный подарок судьбы. В этот период возможны:
- новые романтические отношения;
- укрепление уже существующих связей (личных или деловых);
- выгодное деловое партнерство;
- поддержка от влиятельного человека.
Также возможны приятные сюрпризы в сфере финансов через сотрудничество с другими. Будьте открытыми к диалогу, не избегайте серьезных разговоров и не отталкивайте тех, кто искренне хочет вам помочь.
Скорпион
Вам затмение принесет изменения в сфере дома, семьи и собственного "я". Вы получите шанс построить прочный фундамент для будущего.
После 17 февраля возможны:
- улучшение жилищных условий;
- переезд или ремонт;
- примирение с близкими;
- важные семейные новости;
- ощущение внутреннего спокойствия.
Этот период поможет вам отпустить старые обиды и страхи. Вы поймете, что настоящая сила заключается во внутреннем равновесии и поддержке родных. Астрологи советуют больше времени проводить с семьей и не откладывать важные разговоры.
Также делимся другими интересными прогнозами астрологов
Какие знаки Зодиака поверят в чудо благодаря молодой Луне в Водолее 17 февраля 2026 года.
Кому февраль принесет изменения в семейной жизни.
Кто получит предложение руки и сердца 14 февраля.
Кому повезет найти пару ко Дню влюбленных.
Читайте Новини.LIVE!