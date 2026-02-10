Солнечное затмение 17 февраля 2026 — какие знаки Зодиака ждет подарок

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Астрологи говорят о судьбоносном астрологическом событии, которое мы встретим в феврале — солнечное затмение в знаке Водолея. Для многих это будет время энергетической перезагрузки. Особенно повезет трем знакам Зодиака, для которых откроется путь к ипеременам и успеху.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака во время этого солнечного затмения почувствуют особую поддержку Вселенной.

Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля, начало в 11:56, а пик — 14:12 по киевскому времени. Затмение пройдет в знаке Водолея. Именно поэтому оно коснется тем свободы, новых идей, изменений в мышлении, выхода за пределы привычного.

Кольцеобразное солнечное затмение. Фото: istockphoto.com

Три знака Зодиака, которые получат подарок от Вселенной

Водолей

Для вас это солнечное затмение станет настоящим перезапуском жизни, поскольку событие происходит в вашем знаке. В ближайшие недели после 17 февраля вы можете получить:

новое предложение работы или проекта;

шанс изменить стиль жизни или направление развития;

важное знакомство.

Астрологи отмечают, что именно в этот период необходимо громко заявлять о себе. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Запишите свои главные цели на ближайший год и начните двигаться к ним сразу после затмения.

Лев

Для вас солнечное затмение активирует сферу партнерства, любви и сотрудничества. Именно здесь вас ждет главный подарок судьбы. В этот период возможны:

новые романтические отношения;

укрепление уже существующих связей (личных или деловых);

выгодное деловое партнерство;

поддержка от влиятельного человека.

Также возможны приятные сюрпризы в сфере финансов через сотрудничество с другими. Будьте открытыми к диалогу, не избегайте серьезных разговоров и не отталкивайте тех, кто искренне хочет вам помочь.

Скорпион

Вам затмение принесет изменения в сфере дома, семьи и собственного "я". Вы получите шанс построить прочный фундамент для будущего.

После 17 февраля возможны:

улучшение жилищных условий;

переезд или ремонт;

примирение с близкими;

важные семейные новости;

ощущение внутреннего спокойствия.

Этот период поможет вам отпустить старые обиды и страхи. Вы поймете, что настоящая сила заключается во внутреннем равновесии и поддержке родных. Астрологи советуют больше времени проводить с семьей и не откладывать важные разговоры.

