Главная Праздники Новолуние 17 февраля — пять знаков Зодиака ждут большие изменения

Новолуние 17 февраля — пять знаков Зодиака ждут большие изменения

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 13:01
Новолуние 17 февраля 2026 — жизнь каких знаков Зодиака изменится навсегда
Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новолуние в знаке Водолея, которое совпадает с солнечным затмением, пройдет 17 февраля и станет переломным моментом для многих. А для пяти знаков Зодиака астрологи называют этот период временем внутреннего пробуждения и судьбоносных поворотов.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака ждать больших перемен после новолуния 17 февраля.

Читайте также:
Овен

Вам новая Луна откроет новые возможности в сфере карьеры и самореализации. Это самое благоприятное время для того, чтобы сменить направление деятельности. Вы можете получить неожиданное предложение или решиться на собственный проект. Астрологи советуют внимательно относиться к новым знакомствам и деловым контактам.

Телец

Новолуние в Водолее затронет вопросы репутации и жизненных целей. Вы можете пересмотреть свои планы на будущее и понять, что хотите большего. В этот период возможны перемены на работе, повышение или решение о кардинальной смене сферы деятельности. Не держитесь за то, что давно перестало вас вдохновлять. Новая Луна поможет сделать смелый шаг вперед.

Лев

17 февраля станет переломным в сфере отношений. Это может быть новая любовь, серьезный этап в уже существующих отношениях или решение поставить точку там, где нет развития. Ваша личная жизнь может измениться очень быстро. Говорите открыто о своих чувствах и не бойтесь честности.

Скорпион

Вы почувствуете сильные трансформации в сфере дома, семьи и внутреннего комфорта. Период после новолуния может принести важные решения: переезд, ремонт, изменение семейного статуса. Вы наконец будете создавать пространство, в котором будете чувствовать себя спокойно и защищенно. Слушайте свой внутренний голос.

Водолей

Для вас это новолуние станет началом нового жизненного цикла. Изменения будут масштабными. Возможна полная перезагрузка целей, стиля жизни, круга общения и мировоззрения. Вы можете почувствовать, что готовы начать все с чистого листа. Не сдерживайте своих идей и желаний. Пришло время действовать так, как подсказывает сердце, а не страх.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Какие знаки Зодиака поверят в чудо благодаря молодой Луне 17 февраля.

Кому из знаков Зодиака Вселенная приготовила особый подарок во время солнечного затмения 17 февраля.

Каким знакам Зодиака не повезет в любви 14 февраля.

Кто найдет пару для празднования Дня влюбленных.

Кто получит предложение руки и сердца 14 февраля.

гороскоп Астрология знаки Зодиака молодая Луна 17 февраля новолуние
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
