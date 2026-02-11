Какие знаки Зодиака получат важное послание от Вселенной 11 февраля 2026

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вселенная готовит особые инсайты четырем знакам Зодиака, которые ждут уже 11 февраля. Этот день станет переломным моментом, когда можно отпустить прошлое и исцелить душевные раны.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому из представителей зодиакального круга именно 11 февраля стоит быть особенно внимательными к знакам Вселенной.

Реклама

Читайте также:

Овен

В последнее время вас преследовали мысли о прошлых отношениях или неудачах. Эта среда принесет вам освобождение от болезненных воспоминаний. Вы почувствуете внутреннюю силу и уверенность в себе. Астрологи советуют не держаться за то, что уже отжило свое. Попрощайтесь с негативом и смело открывайте двери новым возможностям.

Рак

Наконец-то сложный жизненный период подходит к концу. Вы получите ответы на вопросы, которые долго не давали покоя. 11 февраля подарит ощущение безопасности, стабильности и внутреннего спокойствия. Вы осознаете, что пережитая боль сделала вас сильнее. Вселенная подскажет: пришло время сосредоточиться на любви к себе и собственном исцелении.

Дева

Для вас 11 февраля станет моментом глубокого самоосознания. Вы поймете, что чрезмерная самокритика мешала вам двигаться вперед. Вы пересмотрите свои взгляды на жизнь. На смену сомнениям придут мотивация, энергия и желание действовать.

Козерог

Именно сейчас настало время выйти из застоя. Вы долго держались за привычное. Но этот день поможет осознать, что прошлое не стоит повторять. Вы почувствуете сильный эмоциональный толчок к переменам и переосмыслению собственного пути. Астрологи советуют быть честными с собой и не бояться новых решений.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Какие знаки Зодиака получат особый подарок от Вселенной во время солнечного затмения 17 февраля.

Кто поверит в чудо благодаря новолунию 17 февраля.

Кому повезет найти пару ко Дню влюбленных.

Кто получит предложение руки и сердца 14 февраля.