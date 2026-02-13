Новолуние 17 февраля 2026 — какие знаки Зодиака получат ключи от счастья

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Особенная молодая Луна в знаке Водолея взойдет на небе уже 17 февраля. Астрологи называют его одним из самых сильных энергетических моментов года, ведь новолуние будет сопровождать солнечное затмение. Этот день может стать точкой отсчета для новых мечтаний, смелых решений и неожиданных шансов. Особенно повезет пяти знакам Зодиака. Для них актуальными станут темы свободы, развития и новых идей.

Новини.LIVE рассказывает, кто же из представителей зодиакального круга оказался в списке счастливчиков Вселенной и что их ждет.

Овен

Для вас новолуние открывает двери в мир полезных знакомств и перспективных проектов. В ближайшие недели вы можете получить предложение, которое изменит профессиональное направление или принесет дополнительный доход. Особую роль играют друзья и коллеги. Не отказывайтесь от совместных идей и командной работы.

Телец

Новолуние в Водолее активирует вашу сферу карьеры и денег. Возможно повышение, выгодная сделка или новый источник дохода. Вы наконец почувствуете, что ваш труд начинает давать реальные плоды. Астрологи советуют вам четко сформулировать финансовые цели на ближайшие месяцы. Это гарантированно принесет успех.

Близнецы

Для вас этот период станет стартом нового этапа в обучении, путешествиях или личном развитии. Вы можете найти наставника, пройти важный курс или получить шанс проявить себя на новом уровне. Инвестируйте время в знания и саморазвитие. То, что вы начнете в феврале, принесет результат уже весной.

Лев

Новолуние 17 февраля повлияет на вашу сферу личных и деловых отношений. Вы можете встретить человека, который станет важной частью вашей жизни, или вывести на новый уровень уже имеющиеся отношения. Будьте честными с собой и другими. Откровенный разговор сейчас способен изменить будущее к лучшему.

Водолей

Для вас это новолуние является главным событием зимы. Оно запускает процесс внутреннего обновления, смены ценностей и жизненных ориентиров. Вы можете решиться на то, о чем давно мечтали: сменить работу, стиль жизни или даже место жительства. Смело открывайте новую страницу, ведь именно сейчас Вселенная вас поддерживает больше всего.

