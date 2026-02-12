Какой знак Зодиака осуществит мечты в новолуние 17 февраля 2026 — прогноз астрологов

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Молодая Луна в Водолее, которая взойдет на небе уже 17 февраля и будет сопровождаться солнечным затмением, станет настоящим энергетическим перезапуском для многих. А вот для одного знака Зодиака это астрологическое событие несет шанс осуществить самые грандиозные планы. Этот день откроет счастливчику мощный коридор возможностей.

Кто же из представителей зодиакального круга получит шанс реализовать свои мечты, рассказывает Новини.LIVE.

Знак Зодиака, для которого мечты станут реальностью

Главным счастливчиком этого периода станет Водолей. И это предсказуемо, ведь молодая Луна и солнечное затмение произойдут именно в вашем знаке. Для вас это один из самых мощных моментов года для старта новой жизни. Астрологи говорят, новолуние активирует ваше желание перемен и стремление выйти на новый уровень в жизни. Вы вдруг почувствуете, что пришло время действовать. Особенно сильным будет все, что связано с обучением, технологиями, социальными проектами и творчеством.

Знак Зодиака Водолей. Фото: Pinterest

В этот период возможны такие важные события:

неожиданное предложение работы или новый проект;

шанс реализовать давнюю идею;

улучшение финансового положения;

выгодное сотрудничество;

прорыв в творчестве или самореализации.

Если вы давно мечтали сменить сферу деятельности, запустить собственное дело, переехать или начать новый этап в отношениях, именно это новолуние создаст для этого идеальные условия.



Что стоит сделать Водолеям в новолуние 17 февраля:

четко сформулировать свои желания и цели;

записать планы на ближайшие три месяца;

избавиться от сомнений и старых страхов;

не отказываться от новых возможностей;

доверять интуиции.

