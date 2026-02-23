Які знаки Зодіаку отримають великі прибутки в останній тиждень лютого 2026

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Астрологічна картина останнього тижня лютого надзвичайно особлива. Меркурій у Рибах, який у цей період почне свій ретроградний рух, подарує фінансову удачу трьом знакам Зодіаку. З 23 по 28 лютого щасливчикам випадатимуть можливості ухвалити правильні рішення, що кардинально змінять матеріальне становище.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто з представників зодіакального кола зможе отримати великі прибутки в останній тиждень зими.

Реклама

Читайте також:

Телець

Для вас настає момент дії. Поворотною точкою у фінансових питаннях стане 24 лютого, коли Місяць, що росте, увійде у Близнюки. У цей період доведеться зробити вибір: короткострокова вигода чи довгострокова стабільність. Якщо з'явиться пропозиція нової роботи, підробітку або інвестиційного проєкту — варто серйозно її розглянути. Інтуїція буде особливо гострою, і саме вона підкаже правильний напрямок.

Водолій

Цей тиждень може принести вам несподіваний дохід, премію, вигідну угоду або перспективну ідею. Однак головне завдання — обрати те, що відповідає вашим цінностям. Деякі можливості виглядатимуть привабливо лише зовні. Варто дивитися ширше та думати про довготривалий результат. 28 лютого ретроградний Меркурій з'єднається з Венерою. Це може повернути стару мрію або фінансову ідею, яку ви колись відклали. Саме вона здатна стати ключем до нового рівня доходів.

Козеріг

Марс у Водолії на цьому тижні посилить ваше прагнення до фінансової незалежності. Можливі питання спадщини, великих виплат, угод із нерухомістю або інших значних грошових надходжень. 27 лютого Марс утворить аспект із Ураном, допомагаючи мислити креативно та ухвалювати вірні рішення. Важливо позбутися внутрішніх обмежень. Ви здатні створити для себе життя значно заможніше.

Раніше ми розповідали, на які знаки Зодіаку чекають радикальні зміни у житті до кінця лютого.

Також вам буде цікаво дізнатися, яким знакам Зодіаку березень принесе натхнення та як правильно скористатися цим періодом, щоб привабити у життя позитив.