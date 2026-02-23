Финансовый гороскоп на 23-28 февраля 2026 — каким знакам Зодиака повезет

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Последняя неделя февраля станет особенной для трьох знаков Зодиака. Меркурий в Рыбах, который в этот период начнет свое ретроградное движение, подарит счастливчыкам финансовую удачу. С 23 по 28 февраля им выпадет шанс принять правильные решения, которые кардинально изменят материальное положение.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто из представителей зодиакального круга сможет получить большие прибыли в последнюю неделю зимы.

Телец

Для вас наступает момент действия. Поворотной точкой в финансовых вопросах станет 24 февраля, когда растущая Луна войдет в Близнецы. В этот период придется сделать выбор: краткосрочная выгода или долгосрочная стабильность. Если появится предложение новой работы, подработки или инвестиционного проекта — стоит серьезно его рассмотреть. Интуиция будет особенно острой, и именно она подскажет правильное направление.

Водолей

Эта неделя может принести вам неожиданный доход, премию, выгодную сделку или перспективную идею. Однако главная задача — выбрать то, что соответствует вашим ценностям. Некоторые возможности будут выглядеть привлекательно только внешне. Стоит смотреть шире и думать о долговременном результате. 28 февраля ретроградный Меркурий соединится с Венерой. Это может вернуть старую мечту или финансовую идею, которую вы когда-то отложили. Именно она способна стать ключом к новому уровню доходов.

Козерог

Марс в Водолее на этой неделе усилит ваше стремление к финансовой независимости. Возможны вопросы наследства, крупных выплат, сделок с недвижимостью или других значительных денежных поступлений. 27 февраля Марс образует аспект с Ураном, помогая мыслить креативно и принимать верные решения. Важно избавиться от внутренних ограничений. Вы способны создать для себя жизнь значительно богаче.

