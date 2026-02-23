Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Три знака Зодиака станут магнитами для денег до конца февраля

Три знака Зодиака станут магнитами для денег до конца февраля

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 14:11
Финансовый гороскоп на 23-28 февраля 2026 — каким знакам Зодиака повезет
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Последняя неделя февраля станет особенной для трьох знаков Зодиака. Меркурий в Рыбах, который в этот период начнет свое ретроградное движение, подарит счастливчыкам финансовую удачу. С 23 по 28 февраля им выпадет шанс принять правильные решения, которые кардинально изменят материальное положение.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто из представителей зодиакального круга сможет получить большие прибыли в последнюю неделю зимы.

Реклама
Читайте также:
Телец

Для вас наступает момент действия. Поворотной точкой в финансовых вопросах станет 24 февраля, когда растущая Луна войдет в Близнецы. В этот период придется сделать выбор: краткосрочная выгода или долгосрочная стабильность. Если появится предложение новой работы, подработки или инвестиционного проекта — стоит серьезно его рассмотреть. Интуиция будет особенно острой, и именно она подскажет правильное направление.

Водолей

Эта неделя может принести вам неожиданный доход, премию, выгодную сделку или перспективную идею. Однако главная задача — выбрать то, что соответствует вашим ценностям. Некоторые возможности будут выглядеть привлекательно только внешне. Стоит смотреть шире и думать о долговременном результате. 28 февраля ретроградный Меркурий соединится с Венерой. Это может вернуть старую мечту или финансовую идею, которую вы когда-то отложили. Именно она способна стать ключом к новому уровню доходов.

Козерог

Марс в Водолее на этой неделе усилит ваше стремление к финансовой независимости. Возможны вопросы наследства, крупных выплат, сделок с недвижимостью или других значительных денежных поступлений. 27 февраля Марс образует аспект с Ураном, помогая мыслить креативно и принимать верные решения. Важно избавиться от внутренних ограничений. Вы способны создать для себя жизнь значительно богаче.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака ждут радикальные изменения в жизни до конца февраля.

Также вам будет интересно узнать, каким знакам Зодиака март принесет вдохновение и как правильно воспользоваться этим периодом, чтобы привлечь в жизнь позитив.

гороскоп богатство прогнозы Астрология знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации