Таро-гороскоп на 23-28 февраля 2026 — какие знаки Зодиака получат безумную удачу

Уже скоро мы попрощаемся с зимой, но это не значит, что ей больше нечем нас удивлять. Мистические карты Таро предвещают четырем знакам Зодиака особенный период удачи. Счастливчиков будут ожидать приятные новости, выгодные предложения и решения, способные изменить судьбу.

Новини.LIVE рассказывает, кто же из представителей зодиакального круга оказался в списке главных счастливчиков в последнюю неделю зимы.

Близнецы — карта Таро "Колесо Фортуны"

Вам выпала одна из самых сильных карт в Таро. Она говорит о резком повороте событий, что обернется в вашу пользу. На этой неделе возможны неожиданные новости о работе, финансах или важной договоренности. Именно в этот период вам надо быть активными и действовать решительно.

Весы — карта Таро "Солнце" (перевернутая)

Перевернутое "Солнце" — это не о потере радости, а о снятии внутренних ограничений. Вам повезет там, где вы раньше сомневались в себе. Эта неделя благоприятна для публичных выступлений или важных разговоров, подачи резюме или запуска собственной идеи. Ну стесняйтесь проявить себя.

Скорпион — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" говорит о новом источнике дохода, премии или выгодной покупке. Деньги придут из-за вашей инициативы. Таро советуют внимательно проверять почту и сообщения, не игнорировать звонки.

Водолей — карта Таро "Шестерка Жезлов" (перевернутая)

Перевернутая "Шестерка Жезлов" говорит о скрытой победе. Возможны завершение сложного дела в вашу пользу, внутреннее решение, которое наконец-то освободит вас от давления. Таро советуют не афишировать свои планы раньше времени. Ваш успех будет особенно сильным, если вы сохраните интригу.

