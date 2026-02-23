Видео
Україна
Видео

Таро пророчат море удачи четырем знакам Зодиака на этой неделе

Таро пророчат море удачи четырем знакам Зодиака на этой неделе

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 11:03
Таро-гороскоп на 23-28 февраля 2026 — какие знаки Зодиака получат безумную удачу
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Уже скоро мы попрощаемся с зимой, но это не значит, что ей больше нечем нас удивлять. Мистические карты Таро предвещают четырем знакам Зодиака особенный период удачи. Счастливчиков будут ожидать приятные новости, выгодные предложения и решения, способные изменить судьбу.

Новини.LIVE рассказывает, кто же из представителей зодиакального круга оказался в списке главных счастливчиков в последнюю неделю зимы.

Читайте также:
Близнецы — карта Таро "Колесо Фортуны"

Вам выпала одна из самых сильных карт в Таро. Она говорит о резком повороте событий, что обернется в вашу пользу. На этой неделе возможны неожиданные новости о работе, финансах или важной договоренности. Именно в этот период вам надо быть активными и действовать решительно.

Весы — карта Таро "Солнце" (перевернутая)

Перевернутое "Солнце" — это не о потере радости, а о снятии внутренних ограничений. Вам повезет там, где вы раньше сомневались в себе. Эта неделя благоприятна для публичных выступлений или важных разговоров, подачи резюме или запуска собственной идеи. Ну стесняйтесь проявить себя.

Скорпион — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" говорит о новом источнике дохода, премии или выгодной покупке. Деньги придут из-за вашей инициативы. Таро советуют внимательно проверять почту и сообщения, не игнорировать звонки.

Водолей — карта Таро "Шестерка Жезлов" (перевернутая)

Перевернутая "Шестерка Жезлов" говорит о скрытой победе. Возможны завершение сложного дела в вашу пользу, внутреннее решение, которое наконец-то освободит вас от давления. Таро советуют не афишировать свои планы раньше времени. Ваш успех будет особенно сильным, если вы сохраните интригу.

Ранее мы делились с вами, кому из знаков Зодиака конец февраля принесет романтику и особые сюрпризы в жизнь.

Напомним, мы рассказывали, для кого из знаков Зодиака март станет временем больших прибылей и финансовой удачи.

Также вам будет интересно узнать, кто из знаков Зодиака рискует столкнуться с финансовыми проблемами уже в первый месяц весны.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
