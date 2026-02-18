Каким знакам Зодиака не будет везти с деньгами в марте 2026 — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Мистические карты Таро предупреждают некоторых представителей зодиакального круга о финансовых трудностях, которые могут постигнуть уже в марте. Возможны скрытые риски, ошибки по невнимательности. Этот месяц будет побуждать знаки Зодиака серьезно пересмотреть свои расходы.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро предвещают проблемы с деньгами в марте и что стоит делать, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Овен — карта Таро "Пятерка Пентаклей" (перевернутая)

В марте вы можете столкнуться с тревогой из-за недостатка денег. Перевернутая "Пятерка Пентаклей" говорит о внезапных тратах, потере источника дохода или задержке выплат. В этот период не стоит рисковать деньгами, брать кредиты. Внимательно пересмотрите бюджет и откажитесь от лишних покупок.

Телец — карта Таро "Дьявол"

"Дьявол" говорит о соблазнах купить лишнее или же влезть в долги и кредиты из-за необдуманных решений. Главная угроза для вас — собственные слабости. В марте не стоит покупать вещи "для настроения" или поддаваться рекламе.

Лев — карта Таро "Королева Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Королева Пентаклей" указывает на неправильное управление деньгами, потерю контроля над бюджетом или невыгодные вложения. В марте не время демонстрировать роскошь или пытаться произвести впечатление. Стоит проверить все счета, подписки и регулярные платежи. Возможно, вы переплачиваете за то, чем почти не пользуетесь.

Скорпион — карта Таро "Семерка Кубков"

"Семерка Кубков" говорит о финансовых иллюзиях и ложных ожиданиях. В марте вы можете поверить в "легкие деньги", сомнительные предложения или слишком оптимистичные прогнозы. Не доверяйте громким обещаниям и быстрым схемам обогащения. Перед любой финансовой сделкой стоит все тщательно просчитать.

