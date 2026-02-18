Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Эти знаки Зодиака будут сидеть без денег в марте 2026 по Таро

Эти знаки Зодиака будут сидеть без денег в марте 2026 по Таро

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 18:54
Каким знакам Зодиака не будет везти с деньгами в марте 2026 — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Мистические карты Таро предупреждают некоторых представителей зодиакального круга о финансовых трудностях, которые могут постигнуть уже в марте. Возможны скрытые риски, ошибки по невнимательности. Этот месяц будет побуждать знаки Зодиака серьезно пересмотреть свои расходы.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро предвещают проблемы с деньгами в марте и что стоит делать, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Реклама
Читайте также:
Овен — карта Таро "Пятерка Пентаклей" (перевернутая)

В марте вы можете столкнуться с тревогой из-за недостатка денег. Перевернутая "Пятерка Пентаклей" говорит о внезапных тратах, потере источника дохода или задержке выплат. В этот период не стоит рисковать деньгами, брать кредиты. Внимательно пересмотрите бюджет и откажитесь от лишних покупок.

Телец — карта Таро "Дьявол"

"Дьявол" говорит о соблазнах купить лишнее или же влезть в долги и кредиты из-за необдуманных решений. Главная угроза для вас — собственные слабости. В марте не стоит покупать вещи "для настроения" или поддаваться рекламе.

Лев — карта Таро "Королева Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Королева Пентаклей" указывает на неправильное управление деньгами, потерю контроля над бюджетом или невыгодные вложения. В марте не время демонстрировать роскошь или пытаться произвести впечатление. Стоит проверить все счета, подписки и регулярные платежи. Возможно, вы переплачиваете за то, чем почти не пользуетесь.

Скорпион — карта Таро "Семерка Кубков"

"Семерка Кубков" говорит о финансовых иллюзиях и ложных ожиданиях. В марте вы можете поверить в "легкие деньги", сомнительные предложения или слишком оптимистичные прогнозы. Не доверяйте громким обещаниям и быстрым схемам обогащения. Перед любой финансовой сделкой стоит все тщательно просчитать.

Также предлагаем другие интересные пророчества карт Таро

Кто войдет в новую эру романтики до конца февраля 2026 года.

Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь до конца этой зимы.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации