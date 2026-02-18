Яким знакам Зодіаку не щаститиме з грошима у березні 2026 — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Містичні карти Таро попереджають деяких представників зодіакального кола про фінансові труднощі, які можуть спіткати вже у березні. Можливі приховані ризики, помилки через неуважність. Цей місяць спонукатиме знаки Зодіаку серйозно переглянути свої витрати.

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро віщують проблеми з грошима у березні та що варто робити, щоб зберегти фінансову стабільність.

Овен — карта Таро "П'ятірка Пентаклів" (перевернута)

У березні ви можете стикнутися з тривогою через нестачу грошей. Перевернута "П'ятірка Пентаклів" говорить про раптові витрати, втрату джерела доходу або затримку виплат. У цей період не варто ризикувати грошима, брати кредити. Уважно перегляньте бюджет і відмовтеся від зайвих покупок.

Телець — карта Таро "Диявол"

"Диявол" говорить про спокуси купити зайве або ж влізти у борги та кредити через необдумані рішення. Головна загроза для вас — власні слабкості. У березні не варто купувати речі "для настрою" або піддаватися рекламі.

Лев — карта Таро "Королева Пентаклів" (перевернута)

Перевернута "Королева Пентаклів" вказує на неправильне управління грошима, втрату контролю над бюджетом або невигідні вкладення. У березні не час демонструвати розкіш або намагатися справити враження. Варто перевірити всі рахунки, підписки та регулярні платежі. Можливо, ви переплачуєте за те, чим майже не користуєтеся.

Скорпіон — карта Таро "Сімка Кубків"

"Сімка Кубків" каже про фінансові ілюзії та помилкові очікування. У березні ви можете повірити в "легкі гроші", сумнівні пропозиції або надто оптимістичні прогнози. Не довіряйте гучним обіцянкам і швидким схемам збагачення. Перед будь-якою фінансовою угодою варто все ретельно прорахувати.

