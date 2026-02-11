Які знаки Зодіаку увійдуть у нову еру романтики до кінця зими 2026 — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: dreamstime.com

Зима 2026 року наближається до свого завершення, але їй є ще чим здивувати. За віщуванням карт Таро, на чотири знаки Зодіаку чекають несподівані сюрпризи у сфері кохання. Для декого цей період стане новим стартом, для інших — шансом на щастя.

Новини.LIVE ділиться розкладом містичних карт Таро, який відкриє, кому ж зі знаків Зодіаку доля готує нові почуття до кінця зими 2026.

Чотири знаки Зодіаку, які стоять на порозі нової романтичної ери

Рак — карта Таро "Двійка Кубків"

Вам випала одна з найромантичніших карт, що символізує взаємність та гармонійний союз. До кінця лютого на вас чекає знайомство. Ймовірно, що людина з'явиться через друзів або роботу. Якщо ж ви вже у стосунках, ви перейдете на зовсім інший рівень довіри та щирості. Можлива пропозиція про спільне майбутнє, серйозна розмова або несподіване зізнання. Не бійтеся відкривати серце.

Терези — карта Таро "Закохані" (перевернута)

"Закохані" у перевернутому вигляді говорить про важливий вибір у коханні. Перед вами постане ситуація, яка змусить переглянути свої почуття. До кінця зими ви можете опинитися між минулим і майбутнім. Таро радять не приймати рішень поспіхом. Зараз важливо чесно відповісти собі, чого ви хочете насправді. Обирайте чесно.

Скорпіон — карта Таро "Туз Жезлів"

"Туз Жезлів" говорить про сильний потяг та яскраві емоції. До кінця зими у ваше життя може увірватися людина, яка буквально запалить вас ізсередини. Можливий роман, що почнеться раптово: через подорож, соцмережі або несподівану зустріч. Ці стосунки будуть емоційними, живими, наповненими бажанням і драйвом. Але важливо не втратити контроль і не поспішати з обіцянками.

Водолій — карта Таро "Зірка" (перевернута)

Перевернута "Зірка" говорить вам про відновлення після розчарувань. Це знак того, що перед новим коханням вам потрібно зцілити старі рани. До кінця лютого у вашому житті може з'явитися людина, яка допоможе вам знову повірити у романтику. Але спочатку ви можете сумніватися і тримати дистанцію. Нове кохання прийде тоді, коли ви перестанете жити минулими образами.

