Головна Свята Ці знаки Зодіаку відродяться з попелу до кінця лютого за Таро

Ці знаки Зодіаку відродяться з попелу до кінця лютого за Таро

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 11:03
Які знаки Зодіаку почнуть нове життя до кінця лютого 2026 — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

За віщуванням містичних карт Таро, для багатьох знаків Зодіаку кінець лютого стане переломним моментом. Це буде час внутрішнього переродження, звільнення від страхів і початку нового етапу. Доля подарує шанс почати з чистого аркуша.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку карти Таро пророкують нове щасливе життя до кінця лютого.

Читайте також:
Овен — карта Таро "Суд"

Вже з 12 лютого для вас настає момент пробудження. "Суд" говорить про звільнення від минулих помилок та прийняття важливих рішень. Це може бути пов 'язано з роботою, переїздом або особистими стосунками. Не відкладайте перші кроки. Якщо давно хотіли щось змінити, зараз ідеальний момент діяти.

Телець — карта Таро "Вежа"

Вже з середини лютого на вас чекають різкі, але необхідні зміни. "Вежа" каже про завершення того, що давно втратило сенс. До кінця зими може завершитися складний етап: токсичні стосунки, невдала співпраця або внутрішній конфлікт. Спочатку це може здатися болісним, але згодом ви зрозумієте, що без цього не було б розвитку. Не тримайтеся за те, що вас виснажує.

Лев — карта Таро "Сонце"

Кінець лютого стане для вас періодом відродження через радість і впевненість у собі. "Сонце" говорить про успіх, визнання та внутрішнє світло. Ви відчуєте, що знову вірите в себе. Можливий прорив у кар'єрі, приємні новини або зміцнення особистих стосунків. Вас почнуть помічати, підтримувати й цінувати.

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

"Смерть" означає завершення старого етапу і глибоке переродження. Для вас це знак того, що до кінця лютого завершиться важливий життєвий цикл. Ви можете змінити роботу, погляди, стиль життя або навіть коло спілкування. Внутрішньо ви станете сильнішими та спокійнішими. Чим швидше приймете нову реальність, тим легше почнеться нове життя.

Риби — карта Таро "Зірка"

Таро обіцяють вам відродження через надію та віру в себе. "Зірка" каже про зцілення після складного періоду. З 15 лютого ви відчуєте, що більшість переживань поступово відходять у минуле. З'являться нові мрії, ідеї та бажання рухатися вперед. Можливе приємне знайомство або важлива підтримка. Довіряйте своїй інтуїції.

Також пропонуємо інші цікаві пророцтва карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку особливо щаститиме у справах до 16 лютого.

Хто повинен уважно ставитися до здоров'я до кінця лютого.

Яким знакам Зодіаку чекати успіху у сфері фінансів в останній місяць зими.

гороскоп лютий Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
