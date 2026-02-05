Відео
Головна Свята Таро віщують шанс — яким знакам Зодіаку от-от пощастить у справах

Таро віщують шанс — яким знакам Зодіаку от-от пощастить у справах

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 17:24
Яким знакам Зодіаку пощастить у справах найближчим часом — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Перша половина лютого несе потужну енергію змін, коли доля підкидатиме особливі шанси та приховані можливості. За віщуванням містичних карт Таро, до 16 лютого п'ятьом знакам Зодіаку найбільше щаститиме у роботі, фінансах, важливих проєктах та справах.

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро віщують удачу в справах найближчим часом.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить вам про несподіваний поворот долі, який може принести пропозицію, вигідний контракт або шанс на роботі. Особливо пощастить, якщо ви маєте творчу професію або власний бізнес.

Лев — карта Таро "Туз Пентаклів"

Ви матимете змогу заробити більше. До 16 лютого можлива премія, ви можете щось вдало продати або започаткувати прибуткову справу. Також це вдалий час для інвестицій, покупок та переговорів. Таро радять не відкладати важливі рішення.

Терези — карта Таро "Маг"

"Маг" говорить про підтримку у справах та можливість проявити себе. Можливий успіх у навчанні, кар'єрному рості або запуску власного проєкту. Таро наголошують, результат буде залежати від вашої активності та віри у себе.

Скорпіон — карта Таро "Імператриця"

"Імператриця" обіцяє вам період розвитку та процвітання. Найближчим часом ви можете отримати вигоду від раніше зроблених зусиль. Це може бути підвищення, новий клієнт або вдале партнерство. Також карта вказує на підтримку з боку впливової людини. Не бійтеся приймати допомогу.

Козеріг — карта Таро "Сонце"

"Сонце" — одна з найсильніших карт у колоді, яка символізує перемогу, визнання і радість від результатів. До 16 лютого ви можете завершити важливу справу з максимальним прибутком або отримати заслужену нагороду. Сміливо заявляйте про свої досягнення.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
