Які знаки Зодіаку мають остерігатися спокус до кінця цього тижня — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Часом життя підкидає не подарунки, а справжні випробування, замасковані під привабливі можливості. Зовні все виглядає неймовірно, але за красивою обгорткою може ховатися розчарування. Містичні карти Таро попереджають, до кінця цього тижня 2-8 лютого чотирьом знакам Зодіаку слід бути особливо пильними.

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро радять уникати спокус до кінця цього тижня, щоб не зробити фатальну помилку.

Реклама

Читайте також:

Овен — карта Таро "Диявол"

"Диявол" напряму вказує вам на спокуси та залежності, які можуть боляче вдарити. До 8 лютого ви ризикуєте стикнутися із пропозицією, яка здаватиметься привабливою: швидкі гроші, ризикова авантюра, знайомство. Але не дозволяйте емоціям та миттєвим бажанням керувати рішеннями. Зберігайте холодний розум.

Близнюки — карта Таро "Сімка Кубків"

"Сімка Кубків" говорить про ілюзії та самообман. До кінця тижня перед вами може з'явитися одразу кілька спокусливих варіантів у роботі, навчанні або стосунках. Є ризик довіритися людині, яка говорить красиво, але не має серйозних намірів. Також можливі помилки через неуважність або поспішні рішення. Перевіряйте інформацію.

Лев — карта Таро "Лицар Жезлів"

У ці дні ви можете бути надто азартні та імпульсивні. Вас легко підбити на якусь авантюру. Спокуса зробити щось спонтанне буде дуже сильною. Ви можете піти на ризик, різко змінити плани, витратити гроші на емоціях. Але зараз вам особливо уважними варто бути у справах, пов'язаних із подорожами, покупками та стосунками.

Риби — карта Таро "Місяць"

Вам випала загадкова та тривожна карта. Вона вказує на приховані страхи та сумніви. До кінця тижня ви можете зіткнутися з неясною ситуацією, де важко зрозуміти, хто говорить правду. Можливі таємниці у стосунках, плітки або недомовленість. Ви можете виправдовувати людину або ситуацію, яка насправді шкодить вам. Тож, довіряйте інтуїції, не ігноруйте тривожні сигнали та бережіть свій емоційний стан.

Також пропонуємо інші цікаві пророцтва карт Таро

Кому тиждень 2-8 лютого принесе справжній успіх.

Хто має берегти гроші до 8 лютого.

Яким знакам Зодіаку останній місяць зими принесе успіх у сфері фінансів.

Які знаки Зодіаку мають берегти здоров'я у лютому.