Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Таро попереджають — ці знаки Зодіаку мають зараз стерегтися спокус

Таро попереджають — ці знаки Зодіаку мають зараз стерегтися спокус

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 11:03
Які знаки Зодіаку мають остерігатися спокус до кінця цього тижня — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Часом життя підкидає не подарунки, а справжні випробування, замасковані під привабливі можливості. Зовні все виглядає неймовірно, але за красивою обгорткою може ховатися розчарування. Містичні карти Таро попереджають, до кінця цього тижня 2-8 лютого чотирьом знакам Зодіаку слід бути особливо пильними.  

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро радять уникати спокус до кінця цього тижня, щоб не зробити фатальну помилку.

Реклама
Читайте також:
Овен — карта Таро "Диявол"

"Диявол" напряму вказує вам на спокуси та залежності, які можуть боляче вдарити. До 8 лютого ви ризикуєте стикнутися із пропозицією, яка здаватиметься привабливою: швидкі гроші, ризикова авантюра, знайомство. Але не дозволяйте емоціям та миттєвим бажанням керувати рішеннями. Зберігайте холодний розум.

Близнюки — карта Таро "Сімка Кубків"

"Сімка Кубків" говорить про ілюзії та самообман. До кінця тижня перед вами може з'явитися одразу кілька спокусливих варіантів у роботі, навчанні або стосунках. Є ризик довіритися людині, яка говорить красиво, але не має серйозних намірів. Також можливі помилки через неуважність або поспішні рішення. Перевіряйте інформацію.

Лев — карта Таро "Лицар Жезлів"

У ці дні ви можете бути надто азартні та імпульсивні. Вас легко підбити на якусь авантюру. Спокуса зробити щось спонтанне буде дуже сильною. Ви можете піти на ризик, різко змінити плани, витратити гроші на емоціях. Але зараз вам особливо уважними варто бути у справах, пов'язаних із подорожами, покупками та стосунками.

Риби — карта Таро "Місяць"

Вам випала загадкова та тривожна карта. Вона вказує на приховані страхи та сумніви. До кінця тижня ви можете зіткнутися з неясною ситуацією, де важко зрозуміти, хто говорить правду. Можливі таємниці у стосунках, плітки або недомовленість. Ви можете виправдовувати людину або ситуацію, яка насправді шкодить вам. Тож, довіряйте інтуїції, не ігноруйте тривожні сигнали та бережіть свій емоційний стан.

Також пропонуємо інші цікаві пророцтва карт Таро

Кому тиждень 2-8 лютого принесе справжній успіх.

Хто має берегти гроші до 8 лютого.

Яким знакам Зодіаку останній місяць зими принесе успіх у сфері фінансів.

Які знаки Зодіаку мають берегти здоров'я у лютому.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації