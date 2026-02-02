Які знаки Зодіаку здобудуть успіх протягом тижня 2-8 лютого 2026 — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

На цьому тижні з 2 по 8 лютого містичні карти Таро віщують трьом знакам Зодіаку особливий період везіння, великих звершень та нагород. Цей час буде сприятливий для важливих розмов, фінансових рішень і запуску нових ідей. Всесвіт підштовхуватиме до правильних рішень і сміливих кроків.

Новини.LIVE розповідає, кому ж карти Таро віщують справжній успіх у перший тиждень лютого.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить про події, які складуться на вашу користь без надмірних зусиль. Ви можете отримати несподівану пропозицію, вигідний шанс у роботі або новину, яка змінить плани на найближчі місяці. Варто діяти сміливо.

Скорпіон — карта Таро "Туз Пентаклів"

На вас чекає успіх у фінансовій сфері. Рішення, ухвалене у період з 2 по 8 лютого, матиме довготривалий ефект і поступово приведе до фінансової стабільності. Можливі нове джерело доходу, вигідна угода або старт прибуткової справи. Не ігноруйте навіть дрібні можливості, адже саме вони закладуть основу великого результату.

Водолій — карта Таро "Сонце"

Цього тижня ви опинитеся у центрі уваги, і це піде вам на користь. "Сонце" говорить про визнання, радість і відчуття, що ви на правильному шляху. Успіх може проявитися через публічну похвалу, підтримку впливової людини або реалізацію ідеї, у яку раніше не всі вірили. Сміливо заявляти про свої таланти.

