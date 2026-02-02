Какие знаки Зодиака обретут успех в течение недели 2-8 февраля 2026 — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

На этой неделе со 2 по 8 февраля мистические карты Таро пророчат трем знакам Зодиака особый период везения, больших свершений и наград. Это время будет благоприятно для важных разговоров, финансовых решений и запуска новых идей. Вселенная будет подталкивать к правильным решениям и смелым шагам.

Новини.LIVE рассказывает, кому же карты Таро предвещают настоящий успех в первую неделю февраля.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о событиях, которые сложатся в вашу пользу без чрезмерных усилий. Вы можете получить неожиданное предложение, выгодный шанс в работе или новость, которая изменит планы на ближайшие месяцы. Стоит действовать смело.

Скорпион — карта Таро "Туз Пентаклей"

Вас ждет успех в финансовой сфере. Решение, принятое в период с 2 по 8 февраля, будет иметь долговременный эффект и постепенно приведет к финансовой стабильности. Возможны новый источник дохода, выгодная сделка или старт прибыльного дела. Не игнорируйте даже мелкие возможности, ведь именно они заложат основу большого результата.

Водолей — карта Таро "Солнце"

На этой неделе вы окажетесь в центре внимания, и это пойдет вам на пользу. "Солнце" говорит о признании, радости и ощущении, что вы на правильном пути. Успех может проявиться через публичную похвалу, поддержку влиятельного человека или реализацию идеи, в которую раньше не все верили. Смело заявлять о своих талантах.

