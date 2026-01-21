Каким знакам Зодиака стоит быть осторожными с деньгами в феврале 2026 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро предупреждают некоторые знаки Зодиака о непростом финансовом периоде, который ждет уже в феврале. Необдуманные траты, импульсивные покупки, невнимательность могут стать причиной большой дыры в бюджете.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро советуют внимательно относиться к деньгам в последний месяц зимы, где могут скрываться риски и как прожить февраль без потерь.

Овен — карта Таро "Пятерка Мечей"

Вы можете столкнуться в феврале со спорами из-за денег. Возможны неудачные сделки или потери из-за поспешных решений. "Пятерка Мечей" советует тщательно проверять все документы, не соглашайтесь на сомнительные предложения и избегать кредитов. Холодный ум поможет сохранить ваш бюджет.

Телец — карта Таро "Двойка Пентаклей"

В феврале вам, возможно, придется балансировать между различными финансовыми обязанностями. Таро советуют не брать на себя лишнего и планировать каждую трату. В этом месяце важна дисциплина, составьте детальный бюджет и четко распределите деньги.

Близнецы — карта Таро "Девятка Пентаклей"

"Девятка Пентаклей" предупреждает вас о риске долгов из-за чрезмерных трат на развлечения и удовольствия. Перед тем как тратить деньги на что-то, подумайте, а действительно ли вам это необходимо. Февраль может стать отличным моментом для инвестиций в себя: обучение, профессиональное развитие. А сбережения принесут ощутимую пользу в будущем.

Рак — карта Таро "Тройка Мечей"

В последний месяц зимы для вас есть риск возникновения непредвиденных расходов. Не исключены ситуации, связанные с потерей денег. Таро советуют в этот период быть особенно осторожными с кредитами и займами, а также не доверяйте сомнительным финансовым предложениям. Осмотрительность поможет не упасть в долговую яму.

