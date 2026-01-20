Видео
Видео

Таро пророчат романтический сюрприз этим знакам Зодиака уже скоро

Таро пророчат романтический сюрприз этим знакам Зодиака уже скоро

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 12:03
Каким знакам Зодиака ждать романтический сюрприз до конца недели — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро пророчат четырем знакам Зодиака нечто действительно особенное, что произойдет в личной жизни уже на этой неделе. Эти счастливчики почувствуют магию настоящей любви. Именно в период с 19 по 25 января возможны неожиданное романтическое сообщение, откровенный разговор или жест внимания, который изменит настроение, и это будет действительно сюрпризом.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака карты Таро предсказывают романтический сюрприз на этой неделе и как не упустить возможность.

Овен — карты Таро "Туз Кубков"

Эта карта говорит о начале нового романтического периода в жизни. Возможен разговор, который зародит в сердце теплые чувства. Не стоит бояться открываться или принимать знаки внимания.

Телец — карты Таро "Звезда"

Таро предсказывают вам на этой неделе неожиданную поддержку и восхищение от близкого человека. Кто-то проявит нежность и искренний интерес, что заставит сердце биться быстрее. Научитесь замечать мелкие сигналы и намеки.

Рак — карты Таро "Король Жезлов"

Выпавшая вам карта символизирует энергию и страсть. Возможна романтическая встреча, которая разожжет огонь или неожиданный подарок, который заставит сердце расцвести. Будьте активными и не стесняйтесь инициативы.

Лев — карты Таро "Двойка Кубков"

Эта неделя пройдет в гармонии и взаимопонимании, как с собой, так и с любимым человеком и окружением. Для тех, кто в паре, Таро предвещают счастливый период в отношениях с приятными жестами внимания. Одинокие могут рассчитывать на знакомство, которое подарит уверенность.

гороскоп Астрология романтика знаки Зодиака сюрприз карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
