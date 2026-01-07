Каким знакам Зодиака январь 2026 принесет большие перемены в любви — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Январь 2026 года несет мощную энергию перемен в любовной жизни для пяти знаков Зодиака. По предсказанию карт Таро, их ждут неожиданные повороты: от откровенных признаний, до освобождения от отягощающих отношений и новых людей, которые заставляют сердце биться чаще.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака Таро пророчат в январе 2026 самые большие перемены в любви.

Любовный Таро-прогноз для пяти знаков Зодиака на январь 2026 года

Скорпион — карта Таро "Влюбленные"

В январе вам придется сделать выбор, который повлияет на будущее. Для Скорпионов в отношениях решение будет касаться совместных планов: переезд, знакомство с семьей, или новый уровень ответственности. Одинокие встретят человека, который будет говорить прямо и без игр. Это может быть и кто-то из вашего круга, кого вы раньше не воспринимали романтически.

Телец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Вы можете столкнуться с событиями, которые будут казаться случайностью: ошибочное сообщение, внезапная встреча в дороге, новое знакомство через совместный проект или обучение. Таро подчеркивает, это не совпадение, а судьба. Для тех, кто в паре: изменится формат отношений. Как именно, зависит от вас.

Водолей — карта Таро "Звезда"

Январь станет месяцем, когда любовь становится ресурсом для вдохновения, творчества и развития. Она не будет обременять, а окрылять. Человек, который появится в вашей жизни, или же вторая половинка будет нести легкость, поддержку и ощущение безопасности. В парах — это время заживления старых обид, восстановления доверия, новые совместные мечты.

Рыбы — карта Таро "Двойка Кубков"

Таро говорят о гармонии и равенстве в чувствах. Для одиноких Рыб январь станет временем, когда есть все шансы сойтись с человеком, который будет смотреть на мир так же как и вы. Для тех, кто в паре, это период для укрепления союза, обновления романтики.

Лев — карта Таро "Туз Жезлов"

Любовь ворвется в жизнь внезапно и чрезвычайно ярко. Для тех, кто нашел любовь, январь станет периодом обновления интимности, страсти и романтики. Стоит проявлять больше инициативы. Одинокие Львы могут встретить особенного человека из-за амбициозных планов: конкурсы, спорт, публичные выступления, обучение, новый проект.

